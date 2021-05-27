防疫期物流增2到3成 嘉義創業協會送飲料感謝物流司機

疫情嚴峻進入三級防疫警戒，各級學校停課、民眾避免外出接觸，生活物資採購多透過宅配物流，業者直言「太忙了」，業務量增加2到3成，嘉義市挺青年多元發展創業協會昨天到4家物流公司贈送飲料，感謝司機們辛苦送貨。

新竹物流嘉義營業所經理曾世昌表示，近期業務量增加約二成，中北部同仁更忙碌，為社會大眾的物資使命必達，額頭汗水沒有乾過，口罩更是一個換過一個，真的辛苦。

嘉義市挺青年多元發展創業協會理事長王德輝與協會常務理事施英傑，昨起到4大物流公司新竹物流、黑貓宅急便、大嘴鳥宅配通、嘉里快遞公司，各贈送200杯飲料給物流司機，感謝司機們冒著疫情風險服務，甚至必須忍受不理性民眾抱怨等太久。

王德輝說，疫情期間大家宅在家不敢出門，但運輸物流業、超商、物流中心皆被宅配貨品塞爆，宅配司機四處奔波，每天從早送貨到晚貨送不完，他的拌麵這段時間網購宅配數量大增，當他看到司機們辛苦來載貨，更能理解司機辛勞與難處。