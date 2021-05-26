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枯水期挖斷自來水管 桃園龍潭3萬多戶停水至晚上8點半
枯水期水情吃緊，桃園市龍潭區中正路汙水下水道工程今天施工的時候，偏偏挖斷自來水幹管，造成龍潭3萬3600多戶停水，自來水公司二區處表示，到下午5點30分還在搶修，預計今晚8點30分可以修復，到時候才會逐漸恢復供水。
對於外傳該路段的水管原來就「有舊傷」，汙水下水道施工挖掘的時候不小心碰觸造成破管，水公司強調圖資很清楚的標示管線位置，施工單位應該看清楚確認後施工，外力造成管線損傷，自來水公司一定會求償。
汙水下水道工程由桃園市政府負責發包施工，今天接近中午的時候在龍潭區中正路段挖掘，自來水幹管被挖破的時候立刻冒出大量清水，民眾看了都覺得很可惜，尤其現在正逢枯水期，桃園下個月很可能分區供水，眼睜睜看著大量自來水在路面像小溪一樣亂流，大家都覺得太浪費了。桃園市議員徐玉樹在臉書公布施工畫面，雖然已經看不到大量的自來水外流，但是民眾還是覺得很可惜。
自來水用戶會不會因為無預警停水獲得減水費補償，水公司表示因為停水時間沒超過24小時或有特殊原因，通常如果是大樓有蓄水設備影響程度不明顯，還未達到補償標準。
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