快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹油庫廢庫轉型竹科X計畫基地 3公頃回饋公園用地

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市公道五路上的中油油庫廢庫後，正在進行土壤及地下水汙染控制改善，市府也同步著手都市計畫變更先期規畫作業。記者張裕珍／攝影
新竹市公道五路上的中油油庫廢庫後，正在進行土壤及地下水汙染控制改善，市府也同步著手都市計畫變更先期規畫作業。記者張裕珍／攝影

新竹市公道五路上的中油油庫因緊臨住宅區，2017年正式廢庫走入歷史，17座油槽陸續拆除，僅保留1座油槽待文資審議。由於整塊基地龐大，市府正著手都市計畫變更案先期規畫，預計明年底完成審議，地方爭取中油回饋土地作為足球場等多元運用，市府都發處回應，待正式取得土地後，會參考地方意見，替3公頃大公園做完整規畫。

中油油庫歷史逾一甲子，由於周邊緊臨住宅、商業區，地方訴求廢庫的聲音不曾間斷，中油從善如流逐步停止儲油，2017年底，時任行政院長的賴清德到場宣布正式廢庫，市府也決定將結合旁邊台肥閒置土地作為X計畫基地，打造新竹市軟體創業廊帶。

新竹油庫有18座油槽，由於第1座編號為S-1油槽歷史超過50年，拆改建須經過文資價值評估，當時即決定列冊追蹤，留在原地暫不拆除，市府文化局指出，該油槽文化資產身分認定案尚未進大會審議，目前還未有法定文資身分，審議時間還未排定。

不過，新竹油庫面積約10公頃，屬乙種工業區，市府正著手都市計畫土地變更案專案通盤檢討，預計7.5公頃作為科技商務區，並取得中油回饋3成土地作為公共設施，市府規畫約有3公頃土地，可作為公園及兒童遊樂場用地與道路使用，嘉惠當地居民。

市議員曾資程過去力推中油廢庫，他說，好不容易盼來土地活化，希望市府將公園用地規畫為文化體育園區，尤其新竹縣市足球運動人口多，僅竹北有1座標準場，新竹市卻付之闕如，他希望都市計畫變更案能配合上汙染整治作業期程，明年有明確進展。

市府都發處長許志瑞說，油庫廢庫後，是市府推動X計畫的重要基地之一，目前都市計畫變更進入先期規畫階段，預計今年8月草案出爐，並依序進行公開展覽等作業，若順利明年底完成審議程序後，市府取得公園用地，後續規畫設計一定會納入地方意見。

另，新竹供油服務中心汙染整治案由市府環保局列管，環保局指出，該案已完成場址模場試驗、南側周界抽水系統建置、土壤汙染細部調查及油槽拆除等作業，第2階段的汙染改善發包作業已在去年8月中完成，目前仍在開挖與離場，環保局定期巡查追蹤。

新竹 中油 都市計畫

延伸閱讀

新竹市今天零確診 社區篩檢站上、下午都開放預約

中油：明起國內汽油每公升調漲0.1元、柴油不調整

在竹科上班！60歲確診男2度造訪萬華茶藝館 匡列8名接觸者

疫情延燒新竹成護國城市 林智堅：最高防疫規格守住！

相關新聞

枯水期挖斷自來水管 桃園龍潭3萬多戶停水至晚上8點半

枯水期水情吃緊，桃園市龍潭區中正路汙水下水道工程今天施工的時候，偏偏挖斷自來水幹管，造成龍潭3萬3600多戶停水，自來水...

竹市2議員攜手科技公司 供應奈米防護液助校園大消毒

全國第三級防疫警戒延長，各級校園停課延至6月14日，為讓學校與師生都安心，民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥今天表示，他們與...

三級警戒延長…中原商圈生意衰退6成 業者：怎麼撐下去

國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，全國第三級警戒延長至6月14日，對餐飲業來說無疑是雪上加霜。業者坦言，在...

新竹市管線末端區水壓不穩 這2處供水站優先啟用

新竹市香山區部分地區位處自來水管線末端，部分居民日前發現供水不穩，早已無水可用，大嘆還沒亮紅燈就開始限水，自來水公司說，...

寶二水庫連2天降雨累積9.5毫米 今天再實施人工增雨

新竹地區從24日開始因午後山區降雨，連續2天的降水已使寶二水庫集水區累積雨量達9.5毫米，昨天雖僅五峰山區降下0.5毫米...

疫情驅使 桃市社工關懷個案電訪增、家訪減

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市社會局關懷弱勢、兒少及家暴工作也受影響，許多個案都拒絕社工到府探視，家訪案件整體少了三分之一。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。