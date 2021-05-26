新竹油庫廢庫轉型竹科X計畫基地 3公頃回饋公園用地

新竹市公道五路上的中油油庫因緊臨住宅區，2017年正式廢庫走入歷史，17座油槽陸續拆除，僅保留1座油槽待文資審議。由於整塊基地龐大，市府正著手都市計畫變更案先期規畫，預計明年底完成審議，地方爭取中油回饋土地作為足球場等多元運用，市府都發處回應，待正式取得土地後，會參考地方意見，替3公頃大公園做完整規畫。

中油油庫歷史逾一甲子，由於周邊緊臨住宅、商業區，地方訴求廢庫的聲音不曾間斷，中油從善如流逐步停止儲油，2017年底，時任行政院長的賴清德到場宣布正式廢庫，市府也決定將結合旁邊台肥閒置土地作為X計畫基地，打造新竹市軟體創業廊帶。

新竹油庫有18座油槽，由於第1座編號為S-1油槽歷史超過50年，拆改建須經過文資價值評估，當時即決定列冊追蹤，留在原地暫不拆除，市府文化局指出，該油槽文化資產身分認定案尚未進大會審議，目前還未有法定文資身分，審議時間還未排定。

不過，新竹油庫面積約10公頃，屬乙種工業區，市府正著手都市計畫土地變更案專案通盤檢討，預計7.5公頃作為科技商務區，並取得中油回饋3成土地作為公共設施，市府規畫約有3公頃土地，可作為公園及兒童遊樂場用地與道路使用，嘉惠當地居民。

市議員曾資程過去力推中油廢庫，他說，好不容易盼來土地活化，希望市府將公園用地規畫為文化體育園區，尤其新竹縣市足球運動人口多，僅竹北有1座標準場，新竹市卻付之闕如，他希望都市計畫變更案能配合上汙染整治作業期程，明年有明確進展。

市府都發處長許志瑞說，油庫廢庫後，是市府推動X計畫的重要基地之一，目前都市計畫變更進入先期規畫階段，預計今年8月草案出爐，並依序進行公開展覽等作業，若順利明年底完成審議程序後，市府取得公園用地，後續規畫設計一定會納入地方意見。

另，新竹供油服務中心汙染整治案由市府環保局列管，環保局指出，該案已完成場址模場試驗、南側周界抽水系統建置、土壤汙染細部調查及油槽拆除等作業，第2階段的汙染改善發包作業已在去年8月中完成，目前仍在開挖與離場，環保局定期巡查追蹤。