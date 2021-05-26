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竹市2議員攜手科技公司 供應奈米防護液助校園大消毒

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥與科技公司合作，由台灣環保抗菌協會籌備處無償供應奈米防護液，正替新竹市13處國小、幼兒園全面展開大消毒。圖／民進黨新竹市議員劉康彥提供
民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥與科技公司合作，由台灣環保抗菌協會籌備處無償供應奈米防護液，正替新竹市13處國小、幼兒園全面展開大消毒。圖／民進黨新竹市議員劉康彥提供

全國第三級防疫警戒延長，各級校園停課延至6月14日，為讓學校與師生都安心，民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥今天表示，他們與科技公司合作，由台灣環保抗菌協會籌備處無償供應奈米防護液，正替新竹市13處國小、幼兒園全面展開大消毒。

劉康彥說，教育部為避免學生群聚感染，宣布全國停班停課，但校園消毒工作不能鬆懈，考量校園資源有限，加上老師們忙於備課，又得要適應新的線上教學模式，才會主動向市府教育處提出消毒協助，也感謝金富宇科技工程有限公司的物資支援。

陳建名也提到，自己身為2個孩子的爸爸，對校園清潔消毒是否落實更加有感，這次消毒使用奈米防護液以噴塗機噴灑，可在物體表面形成長效抗菌薄膜，無氣味、無害，希望能強化各校教室、辦公室、走廊、廁所等公共空間的環境整潔。

消毒範圍包括西門國小、西門附幼、舊社國小、舊社附幼、載熙國小、載熙附幼、南寮國小、南寮附幼、北門國小、民富國小、清大附小、福林非營利幼兒園、新竹市立幼兒園等，2名議員也都說，希望家長、民眾持續抗疫、落實防疫，絕不能掉以輕心。

民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥與科技公司合作，由台灣環保抗菌協會籌備處無償供應奈米防護液，正替新竹市13處國小、幼兒園全面展開大消毒。圖／民進黨新竹市議員劉康彥提供
民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥與科技公司合作，由台灣環保抗菌協會籌備處無償供應奈米防護液，正替新竹市13處國小、幼兒園全面展開大消毒。圖／民進黨新竹市議員劉康彥提供

幼兒園 新竹 停班停課

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