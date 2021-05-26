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三級警戒延長…中原商圈生意衰退6成 業者：怎麼撐下去

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中原商圈生意大受疫情打擊，希望政府速推紓困方案。記者朱冠諭／攝影
中原商圈生意大受疫情打擊，希望政府速推紓困方案。記者朱冠諭／攝影

國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，全國第三級警戒延長至6月14日，對餐飲業來說無疑是雪上加霜。業者坦言，在營收幾乎歸零的情況下，不論是租金、人事成本都特別沈重，希望政府盡速再推紓困方案。

中原商圈發展協會理事長張又升表示，中原商圈位於中壢區後火車站中原大學旁，聯外交通十分便利，過往幾乎滿滿人潮，知名攤商前都是大排長龍，但疫情逐漸升溫後遊客減少，只能依靠中原大學學生消費苦撐，完全不敢想客人何時會回流，沒想到現在警戒升級，學生都回家遠距教學，等於提早放暑假。

張又升說，現在店家生意差了將近6成以上，像是冰店本來夏天賣最好，一天可賺3、4萬，現在只剩1萬左右，由於餐飲業只能採外帶或外送，還要被外送平台抽取至少35%費用，剩下來的收入只能勉強支撐房租和員工的薪水，而攤商的處境更艱困，大部分的擺攤業者是弱勢家庭，如今家裡老小頓失收入，假如真的要停業1個月以上，不知道生活到底要怎麼撐下去？

張又升表示，商圈店家現在都有加裝看板宣導民眾戴口罩、勤洗手及保持社交距離，按部就班做好每一個防疫環節，並提升噴灑酒精消毒頻率，也希望疫情過後，市府單位能幫忙規畫紓困方案，回饋到餐飲業者身上。

疫情 餐飲業 中原大學

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