竹縣新增4例確診 60多歲男住機構感染源不明

新竹縣今天新增4例確診，無校正回歸案例。新竹縣長楊文科表示，案5881為60多歲男性，曾有萬華旅遊史；案5882為40多歲女性，案5883為50多歲男性，2人居住在竹北市，為案5299的家人；案6099為60多歲男性，居住在長照機構中。新竹縣衛生局已經匡列接觸者194人，仍在持續採檢、調查中。4人公共場所活動史包含火車站及賣場，均已消毒完畢。

楊文科表示，案5881在5月16日開始有咳嗽症狀，5月24日由家人陪同就醫及採檢，25日採檢結果為陽性確診，由救護車後送進醫院隔離治療，初步匡列接觸者共5人含4同住家人，依風險均進行居家隔離或自主健康監測並安排採檢。

案5882及案5883平時都在桃園八德區工作，但因工作地點停工，因此返回竹北居住，案5299確診後，2人在5月24日被匡列居家隔離並採檢，25日採檢結果為陽性確診，目前2人已送醫隔離治療，因接觸者與案5299相同而未重複匡列。

案6099則是居住在竹北市，為某機構住民，5月24日出現發燒症狀，由機構人員陪同就醫並採檢，25日採檢結果為陽性確診。案6099生活狀況單純，僅有往返醫院、機構，目前仍為感染源不明，衛生局長殷東成表示，防疫醫師也全力協助釐清感染源。

衛生局也依據中央指示，針對機構內和就醫相關路徑的所有接觸者，擴大匡列採檢了194人，其中30人居家隔離、164人自主健康管理，機構已全面消毒完成。

根據疫調，案5881發病前3天的公共場所活動史，包括竹北火車站及萬華火車站；案5882及5883發病前3天的公共場所活動史，除了與案5299相同的活動史花蓮某民宿外，另有竹北市光明九路美廉社光明店；案6099部分，初步沒有公共活動史，上述所有地點今上午已完成消毒。 新竹縣目前有11例確診個案。圖／新竹縣政府提供 根據疫調，4確診案例公共場所足跡史包括火車站及賣場，均已消毒完畢。圖／新竹縣政府提供

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