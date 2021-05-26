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新竹市管線末端區水壓不穩 這2處供水站優先啟用

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市香山區祥園公園與藏音樓社區設置的供水站已經注水，開放使用。圖／新竹市政府工務處提供
新竹市香山區祥園公園與藏音樓社區設置的供水站已經注水，開放使用。圖／新竹市政府工務處提供

新竹市香山區部分地區位處自來水管線末端，部分居民日前發現供水不穩，早已無水可用，大嘆還沒亮紅燈就開始限水，自來水公司說，因當時原水不足，隆恩堰1天取水量不到8萬噸，近來陸續回穩，會盡力減少民眾不便；市府也決定先啟用2處供水站。

香山地區牛埔、中埔一帶屢有住戶反映自來水供水不穩，有大樓住戶發現無水可用，有的為透天厝居民發現因水壓問題，水上不去水塔，台灣自來水公司第三區管理處還曾在21日發布停水通知，表示因原水不足導致管線末端地區無水，一停就是停8小時。

頭前溪隆恩堰是新竹用水重要的取水來源，台灣自來水公司第三區管理處副處長謝東穎說，水源量嚴重不足，在24日這波降雨之前，隆恩堰1天取水量只剩8萬噸，對比先前流量穩定時，1天可取水21萬公噸來說不到3分之1，由於原水不足，只能緊急從石門水庫調水，導致管線末端用水缺口。

謝提到，由於這波降雨帶動頭前溪水量，原水量逐步回穩，但也坦言，只要取水量一不足，管線末端水壓就會變很低，自來水公司會視其整體水量調整，以減少用戶不便，並呼籲民眾持續節約用水，另新竹地區恐將在6月進入紅燈限水，雖然中央還未正式宣布，但自來水公司已以「進入紅燈的前提」先行整備。

新竹市政府因應紅燈限水，已經在全市完成建置135處供水站，每1站設1個水塔，考量管線末端水壓不穩，位於香山區中埔里祥園公園、牛埔東路上藏音樓社區的供水站水塔已經注水完畢，今天起率先開放民眾取水，其他的供水站目前仍維持紅燈時啟用。

新竹市香山區祥園公園設置的供水站已經注水，開放使用。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區祥園公園設置的供水站已經注水，開放使用。記者張裕珍／攝影

新竹 限水 石門水庫

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