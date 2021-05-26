西濱後龍段石虎遭路殺 通報民眾嘆「又少一隻」
苗栗縣民眾上午在台61線北上後龍路段發現一隻石虎疑遭路殺死亡，立即通報縣府農業處，並在網路發文感嘆「又少一隻」；縣府指出，這是苗栗今年第6起石虎路殺事件。
苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦表示，上午8時許接獲民眾通報，台61線北上97.4公里處發現有石虎屍體，體重約2.8公斤，為成年個體，因屍體遭輾壓無法判斷性別，已送往特生中心研究利用，是縣內今年發生第6起石虎路殺案件。
石虎是瀕臨絕種的保育類野生動物，苗栗縣是重要棲地之一；通報這起案件陳姓民眾在臉書社團「後龍大小事」po文指出，上午妻子上班路過西濱北上車道看到，隨後他趕往確認是石虎並確保未再遭輾壓，於是通報相關單位處理，感嘆「又少一隻了」。
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