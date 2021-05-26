關心第一線員警和弱勢 桃園市2議員捐口罩物資拋磚
疫情持續攀升，為關心第一線員警防疫和街友，桃園市議員黃家齊今天上午自掏腰包購買乾洗手噴劑500瓶、抗菌洗手乳60瓶及電子口哨等防疫物資捐贈桃園分局，也捐贈市府社會局1萬片口罩發送街友使用，由桃園分局長邱紹洲、社會局長鄭貴華接受和表達感謝，黃家齊表示，第一線員警防疫工作繁重及弱勢街友欠缺口罩使用，希望透過這項捐贈拋磚引玉，集合更多社會力量，共同防疫度過疫情。
市議員陳雅倫也擔心弱勢族群欠缺口罩現象，她發起「為了你，我可以」捐口罩活動，她說，總數捐出1萬片大人、兒童口罩，優先提供身心障礙弱勢團體、育幼院、老人養護機構、學校等單位，基於服務在地鄉親，首波以龜山區發放對象，歡迎有需要單位，透過她的臉書「陳雅倫龜山倫服務龜山人」留言聯絡。
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