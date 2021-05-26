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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

關心第一線員警和弱勢 桃園市2議員捐口罩物資拋磚

聯合報 / 記者陳俊智曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員黃家齊（右）捐贈1萬片口罩，由市府社會局長鄭貴華（右）接受致謝。圖／黃家齊提供
桃園市議員黃家齊（右）捐贈1萬片口罩，由市府社會局長鄭貴華（右）接受致謝。圖／黃家齊提供

疫情持續攀升，為關心第一線員警防疫和街友，桃園市議員黃家齊今天上午自掏腰包購買乾洗手噴劑500瓶、抗菌洗手乳60瓶及電子口哨等防疫物資捐贈桃園分局，也捐贈市府社會局1萬片口罩發送街友使用，由桃園分局長邱紹洲、社會局長鄭貴華接受和表達感謝，黃家齊表示，第一線員警防疫工作繁重及弱勢街友欠缺口罩使用，希望透過這項捐贈拋磚引玉，集合更多社會力量，共同防疫度過疫情。

市議員陳雅倫也擔心弱勢族群欠缺口罩現象，她發起「為了你，我可以」捐口罩活動，她說，總數捐出1萬片大人、兒童口罩，優先提供身心障礙弱勢團體、育幼院、老人養護機構、學校等單位，基於服務在地鄉親，首波以龜山區發放對象，歡迎有需要單位，透過她的臉書「陳雅倫龜山倫服務龜山人」留言聯絡。

桃園市議員陳雅倫發起「為了你，我可以」捐口罩活動。圖／陳雅倫提供
桃園市議員陳雅倫發起「為了你，我可以」捐口罩活動。圖／陳雅倫提供
桃園市議員黃家齊（左）捐贈乾洗手噴劑、抗菌洗手乳物資，由桃園分局長邱紹洲（右）接受致謝。圖／黃家齊提供
桃園市議員黃家齊（左）捐贈乾洗手噴劑、抗菌洗手乳物資，由桃園分局長邱紹洲（右）接受致謝。圖／黃家齊提供

口罩 街友 疫情

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