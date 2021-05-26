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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

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寶二水庫連2天降雨累積9.5毫米 今天再實施人工增雨

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫在26日中午實施人工增雨作業。圖／北水局提供
寶二水庫在26日中午實施人工增雨作業。圖／北水局提供

新竹地區從24日開始因午後山區降雨，連續2天的降水已使寶二水庫集水區累積雨量達9.5毫米，昨天雖僅五峰山區降下0.5毫米水量，但仍不無小補，北水局也在今天中午再度實施人工增雨作業，希望能多爭取一點雨水。

寶山及寶二水庫上游的上坪攔河堰持續引水，目前寶二水庫蓄水量止跌，已從23日的99萬立方公尺，略升至今天的106萬立方公尺，蓄水率一度站上3.5%，今天則稍降至3.36%，不過水利署預測今天北部山區氣流環境有利人工增雨作業，因此在中午12點時燃放增雨焰劑。

不過至5月底前，新竹地區累積雨量如果未達100毫米，新竹地區就會在6月1日轉紅燈、分區供水，且目前累積雨量仍遠遠不及100毫米，限水已迫在眉睫。

水利署在頭前溪沿岸開鑿20口抗旱井已陸續投入使用，另外新埔及芎林也各有1口抗旱井，縣府及各公所已經開始布設臨時供水站、載水點整備，自來水公司則進行水車載運規畫，希望將分區供水對民生的衝擊降到最低。

新竹 雨量 水庫

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