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疫情驅使 桃市社工關懷個案電訪增、家訪減

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市社會局社工出勤包因應疫情，除了文宣 （右起）、哨子和翻譯機，也多了口罩、面罩和防護衣等裝備。圖／社會局提供
桃園市社會局社工出勤包因應疫情，除了文宣 （右起）、哨子和翻譯機，也多了口罩、面罩和防護衣等裝備。圖／社會局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市社會局關懷弱勢、兒少及家暴工作也受影響，許多個案都拒絕社工到府探視，家訪案件整體少了三分之一。不過，社會局表示，家訪案件數量減少是因為有些非必要性訪視以電話、視訊等方式取代，兒少、家暴等案件仍維持實地訪視，不會中斷。

一名資深社工人員表示，有些關懷對象很敏感，很可能一句話或一個動作就會對他們造成傷害，所以他們也不太願意跟外接溝通或接觸，與他們交流都要小心應對。不過，近來有些不太願意接受訪視的個案開始主動打電話聯繫，還開話題噓寒問暖，聊到自身狀況，最後才委婉說出希望暫停訪視。

另外，社工們的出勤包原本裝有文宣、哨子、驅狗棒、翻譯機和秘錄器，因應疫情也多了口罩、面罩和酒精的防疫物資，但有不少個案會在訪視後送社工口罩，暖心反饋讓社工們直說個案舉動「有些可愛、有點貼心」。

桃園市社會局指出，全市約有300名社工，面對疫情，關懷工作仍不中斷。不過，因為疫情影響，個案要求電訪、視訊的比例增加，以至於家訪案件減少。目前家訪案件約比疫情前減少三分之一，但兒少、家暴等必要訪視對象還是會進行。

社會局表示，兒少、家暴等案件有法律規範，且為了被保護對象的安全，即使個案拒絕，社工人員仍會登門，但訪視地點可能依實際情況做調整，有可能從住家改到住家附近的公園或空曠處，而社工也會做好保護，避免個案處境或情況曝光。

社工 疫情 家暴

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