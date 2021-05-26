快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

桃園市9成5生已採線上學習 防疫計程車擴大至雙北

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市9成5學生已採線上學習，防疫計程車服務範圍將擴大至雙北。圖／市府提供
桃園市9成5學生已採線上學習，防疫計程車服務範圍將擴大至雙北。圖／市府提供

桃園市今日舉行防疫會議，市長鄭文燦指出，目前9成5學生已改採線上上課，畢業典禮取消或改為線上，畢業考則研議多元考試方式，全市533位防疫計程車駕駛，已有8成施打疫苗，營業區域將會擴大到雙北。

鄭文燦表示，全台停課不停學延長到6月14日，因此畢業典禮可能會取消或改為線上，畢業考則請教育局研議多元考試方式。目前實施線上教學比例非常高，已逾學生總數9成5，備用的1萬7000個平板電腦，已提供3773個提供給學生借用，教育局也提供上網費用299補助。

防疫計程車部分，鄭文燦表示，因為北北基桃確診案件較多，因此防疫計程車的營業區域將會擴大到雙北，目前防疫計程車駕駛533位，其中有433位駕駛已完成疫苗施打，施打率超過8成，希望下一輪能陸續安排，讓防疫計程車隊優先施打。

鄭文燦補充，計程車部分，5月24日起計程車實施簡訊實聯制，目前市區公車跟計程車大都已經響應，全市有5516輛計程車，大約有3成停業，7成仍在營業狀態，已要求7大車隊跟所有車行必須落實簡訊實聯制。

計程車 鄭文燦 疫苗

延伸閱讀

桃園區公所、桃捷確診 桃市府將公布採檢結果

41萬劑疫苗將到位 鄭文燦籲航空人員額度分開計算

孫大千點名鄭文燦與范雲聯手 3+11成本土疫情破口

孫大千要鄭文燦負諾富特責任? 桃市府：孫口水任意扣帽

相關新聞

三級警戒延長…中原商圈生意衰退6成 業者：怎麼撐下去

國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，全國第三級警戒延長至6月14日，對餐飲業來說無疑是雪上加霜。業者坦言，在...

竹市2議員攜手科技公司 供應奈米防護液助校園大消毒

全國第三級防疫警戒延長，各級校園停課延至6月14日，為讓學校與師生都安心，民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥今天表示，他們與...

新竹市管線末端區水壓不穩 這2處供水站優先啟用

新竹市香山區部分地區位處自來水管線末端，部分居民日前發現供水不穩，早已無水可用，大嘆還沒亮紅燈就開始限水，自來水公司說，...

寶二水庫連2天降雨累積9.5毫米 今天再實施人工增雨

新竹地區從24日開始因午後山區降雨，連續2天的降水已使寶二水庫集水區累積雨量達9.5毫米，昨天雖僅五峰山區降下0.5毫米...

疫情驅使 桃市社工關懷個案電訪增、家訪減

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市社會局關懷弱勢、兒少及家暴工作也受影響，許多個案都拒絕社工到府探視，家訪案件整體少了三分之一。不...

桃園市9成5生已採線上學習 防疫計程車擴大至雙北

桃園市今日舉行防疫會議，市長鄭文燦指出，目前9成5學生已改採線上上課，畢業典禮取消或改為線上，畢業考則研議多元考試方式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。