桃園市9成5生已採線上學習 防疫計程車擴大至雙北
桃園市今日舉行防疫會議，市長鄭文燦指出，目前9成5學生已改採線上上課，畢業典禮取消或改為線上，畢業考則研議多元考試方式，全市533位防疫計程車駕駛，已有8成施打疫苗，營業區域將會擴大到雙北。
鄭文燦表示，全台停課不停學延長到6月14日，因此畢業典禮可能會取消或改為線上，畢業考則請教育局研議多元考試方式。目前實施線上教學比例非常高，已逾學生總數9成5，備用的1萬7000個平板電腦，已提供3773個提供給學生借用，教育局也提供上網費用299補助。
防疫計程車部分，鄭文燦表示，因為北北基桃確診案件較多，因此防疫計程車的營業區域將會擴大到雙北，目前防疫計程車駕駛533位，其中有433位駕駛已完成疫苗施打，施打率超過8成，希望下一輪能陸續安排，讓防疫計程車隊優先施打。
鄭文燦補充，計程車部分，5月24日起計程車實施簡訊實聯制，目前市區公車跟計程車大都已經響應，全市有5516輛計程車，大約有3成停業，7成仍在營業狀態，已要求7大車隊跟所有車行必須落實簡訊實聯制。
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