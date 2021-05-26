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華山新竹區義工手作粽子香包 端午關懷禮仍缺600份

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
華山基金會新竹區義工們希望藉由象徵辟邪的香包，祝長輩平安健康。圖／華山基金會新竹區提供
華山基金會新竹區義工們希望藉由象徵辟邪的香包，祝長輩平安健康。圖／華山基金會新竹區提供

因應疫情嚴峻，許多活動紛紛延期或取消辦理，華山基金會新竹區原本預計6月3日開始贈送關懷禮到服務的1021位長輩家中，關懷禮內容包括粽子、罐頭等民生物資以及義工們充滿愛心的手做粽子香包，但受疫情影響，這份禮物恐延後發送到長輩手中，而目前新竹地區仍缺約600份端午關懷禮，盼民眾發揮愛心，踴躍認購。

華山基金會新竹區表示，端午節即將到來，為了讓獨居的長輩們也能享受過節的熱鬧氣氛，基金會每年都會舉辦相關活動及關懷禮送給長輩，今年為長輩們準備了粽子、麵線、沖泡營養粉、魚罐頭、按摩球及手作粽子香包。

最令人感動是，一個一個精緻可愛的粽子香包，都是由長年支持華山的單位和義工們，包含湖口中正國中老師、新竹渣打銀行員工、新豐重興社區環保志工、芎林燒炭窩竹風樂境老闆等新竹縣、市共計70名義工，利用工作回家之餘時間親手縫製的，希望藉由象徵辟邪的香包，祝長輩平安健康。

而長期關心獨居長輩的台灣普利司通公司，今年是第7年以實際行動參與華山愛老人行動，往年會有志工隊在過節期間到宅訪視，今年因疫情緊張無法前往關懷，但了解獨居長者在物資與陪伴上的迫切需要，該公司也集結同仁致贈250餘份端午關懷禮，等疫情緩和後，再由華山志工將關懷禮贈送給長者，也希望藉此拋磚引玉，邀請更多愛心企業響應「愛老人 動起來」公益行動。

華山基金會新竹區表示，基金會在新竹地區設立了14個愛心天使站，服務1021位長輩，目前僅募到了4成的端午關懷禮，還缺約600份，一份關懷禮為350元，盼更多民眾加入義工行列或愛心募款及認購，讓基金會即使疫情嚴重服務仍不中斷，串連各界力量，讓服務的長輩能平安渡過，愛心專線(03)510-4678 張小姐，劃撥帳號：1991-5761，戶名：華山基金會。

精緻可愛的粽子香包，都是由長年支持華山的單位和義工們親手縫製。圖／華山基金會新竹區提供
精緻可愛的粽子香包，都是由長年支持華山的單位和義工們親手縫製。圖／華山基金會新竹區提供

新竹 愛心 疫情

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