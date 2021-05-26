桃園區公所、桃捷確診 桃市府將公布採檢結果

桃園市政府今召開防疫會議，針對昨日桃園區公所、桃園捷運分別傳出確診，市長鄭文燦表示，下午將公布區公所289名同仁採檢結果，桃捷則是跨站不支援、盡量採用線上會議，員工也要進行自主健康管理。

鄭文燦指出，今日已完成桃園區公所289位同仁的採檢，採檢結果今日應會出爐，將在下午3時的疫情記者會說明，區公所關閉的3天，同仁居家辦公，市民若有緊急需求，可至其他區公所以跨區收件、跨區服務的方式來辦理各式服務。

桃捷部分，鄭文燦表示桃捷公司推出防疫五環，對策包括跨站不支援、盡量採用線上會議，員工也要進行自主健康管理，乘客部分，入站強制戴口罩、量測體溫，車上禁止飲食等等，一樣嚴格落實。

桃園區公所昨日3人確診，2人為檔案室員工，未與民眾接觸，另1名主管住在新北市。