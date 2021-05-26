新竹市完成135處供水站 擬24小時RO取水供應竹科

水情吃緊，新竹地區6月起水情恐轉為紅燈，實施「供五停二」分區供水。新竹市長林智堅今天主持抗旱會議，宣布已完成建置全市135處供水站，自來水公司規畫23處供水站預計明天設置完成。另，針對竹科取水需求與水利署研擬24小時RO取水不間斷。

中央旱災應變中心上周宣布，若5月底前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈，雖然日前有一波降雨，但新竹寶二、寶山水庫在在24、25日2天累計降雨量僅9毫米，為水庫帶來進帳相當有限，很有機會進入限水。

林智堅說，根據中央氣象局資料顯示，未來新竹地區降雨仍不樂觀，6月1日若進入水情紅燈，新竹地區將採甲、乙區分區供水，新竹市3區列為乙區，停水時間為周四、五，目前竹市已完成135處水塔定點安裝，另自來水公司規劃23處供水站明將完成。

至於各項抗旱增加水源工作也持續推進，新竹市政府與水利署、北水局合作的抗旱水井工程，預計開鑿21口，目前已完成18口，並併入自來水系統，約可增加1萬噸水量，剩下3口將於28日前完成，預計30日前併入自來水系統。

新竹市客雅水資源回收中心增設RO設備，出水總量自2月1日啟用至今單日最高產502噸，為方便廠商取水，市府日前完成儲水槽增設工程，總儲水量達135噸，水利署也完成新增UF桶槽共60噸、並新增取水口，能夠加快產水、取水速度。

新竹科學園區雖為「減供不停供」，但由於水情嚴峻，又面臨園區產能不斷提升，林智堅認為，園區整體用水需求仍非常吃緊，他也請科管局、水利署及市府工務處保持最緊密聯繫，朝24小時供水為目標，讓廠商供水無虞，盼產能上不因缺水造成影響。

另，針對學校、團膳、社福機構及醫療院所供水事宜，林智堅也指示相關單位協助載水、取水等，並指示衛生局、社會處針對住宿型照顧機構提早因應，提前因應要有足夠儲水，在停水期間仍需維持每日清洗、消毒，勿因水情造成防疫破口。