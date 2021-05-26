快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市完成135處供水站 擬24小時RO取水供應竹科

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
水情吃緊，新竹地區6月起水情恐轉為紅燈，實施「供五停二」分區供水。新竹市長林智堅今天主持抗旱會議，宣布已完成建置全市135處供水站。記者張裕珍／攝影
水情吃緊，新竹地區6月起水情恐轉為紅燈，實施「供五停二」分區供水。新竹市長林智堅今天主持抗旱會議，宣布已完成建置全市135處供水站。記者張裕珍／攝影

水情吃緊，新竹地區6月起水情恐轉為紅燈，實施「供五停二」分區供水。新竹市長林智堅今天主持抗旱會議，宣布已完成建置全市135處供水站，自來水公司規畫23處供水站預計明天設置完成。另，針對竹科取水需求與水利署研擬24小時RO取水不間斷。

中央旱災應變中心上周宣布，若5月底前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈，雖然日前有一波降雨，但新竹寶二、寶山水庫在在24、25日2天累計降雨量僅9毫米，為水庫帶來進帳相當有限，很有機會進入限水。

林智堅說，根據中央氣象局資料顯示，未來新竹地區降雨仍不樂觀，6月1日若進入水情紅燈，新竹地區將採甲、乙區分區供水，新竹市3區列為乙區，停水時間為周四、五，目前竹市已完成135處水塔定點安裝，另自來水公司規劃23處供水站明將完成。

至於各項抗旱增加水源工作也持續推進，新竹市政府與水利署、北水局合作的抗旱水井工程，預計開鑿21口，目前已完成18口，並併入自來水系統，約可增加1萬噸水量，剩下3口將於28日前完成，預計30日前併入自來水系統。

新竹市客雅水資源回收中心增設RO設備，出水總量自2月1日啟用至今單日最高產502噸，為方便廠商取水，市府日前完成儲水槽增設工程，總儲水量達135噸，水利署也完成新增UF桶槽共60噸、並新增取水口，能夠加快產水、取水速度。

新竹科學園區雖為「減供不停供」，但由於水情嚴峻，又面臨園區產能不斷提升，林智堅認為，園區整體用水需求仍非常吃緊，他也請科管局、水利署及市府工務處保持最緊密聯繫，朝24小時供水為目標，讓廠商供水無虞，盼產能上不因缺水造成影響。

另，針對學校、團膳、社福機構及醫療院所供水事宜，林智堅也指示相關單位協助載水、取水等，並指示衛生局、社會處針對住宿型照顧機構提早因應，提前因應要有足夠儲水，在停水期間仍需維持每日清洗、消毒，勿因水情造成防疫破口。

新竹 林智堅 水利署

延伸閱讀

居家隔離者跑回公司工作 新竹市府重罰30萬元

50歲男去過彰化養生會館確診 林智堅下午公布該案足跡

居家隔離期間違規外出上班 竹市府重罰30萬　

謊稱在家沒出門接觸人被戳破 竹市再開罰確診者30萬元

相關新聞

三級警戒延長…中原商圈生意衰退6成 業者：怎麼撐下去

國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，全國第三級警戒延長至6月14日，對餐飲業來說無疑是雪上加霜。業者坦言，在...

竹市2議員攜手科技公司 供應奈米防護液助校園大消毒

全國第三級防疫警戒延長，各級校園停課延至6月14日，為讓學校與師生都安心，民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥今天表示，他們與...

新竹市管線末端區水壓不穩 這2處供水站優先啟用

新竹市香山區部分地區位處自來水管線末端，部分居民日前發現供水不穩，早已無水可用，大嘆還沒亮紅燈就開始限水，自來水公司說，...

寶二水庫連2天降雨累積9.5毫米 今天再實施人工增雨

新竹地區從24日開始因午後山區降雨，連續2天的降水已使寶二水庫集水區累積雨量達9.5毫米，昨天雖僅五峰山區降下0.5毫米...

疫情驅使 桃市社工關懷個案電訪增、家訪減

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市社會局關懷弱勢、兒少及家暴工作也受影響，許多個案都拒絕社工到府探視，家訪案件整體少了三分之一。不...

桃園市9成5生已採線上學習 防疫計程車擴大至雙北

桃園市今日舉行防疫會議，市長鄭文燦指出，目前9成5學生已改採線上上課，畢業典禮取消或改為線上，畢業考則研議多元考試方式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。