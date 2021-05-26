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疫情第三級警戒 雪霸武陵、觀霧及雪見遊憩區全面關閉
中央流行疫情指揮中心宣布疫情第三級警戒延長到6月14日，雪霸國家公園管理處防疫，園區武陵、觀霧及雪見遊憩區配合，皆全面關閉，籲請民眾配合，並將視中央流行疫情指揮中心最新防疫指引調整。
雪霸處防疫管制工作，重點包括室內遊憩據點：除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，全面關閉；山屋與生態保護區：除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入雪霸國家公園生態保護區；已獲得許可進入者，許可證自動廢止。
戶外遊憩據點：單一出口的雪管處武陵、觀霧及雪見遊憩區皆全面關閉，其餘非單一出入口的戶外開放型據點，如汶水遊客服務中心等，人員應全程配戴口罩與維持社交距離（1公尺），並停止10人以上聚會，雪霸處將會同保安警察第七總隊第五大隊巡查，如有未戴口罩或群聚者，將報請相關機關依傳染病防治法裁罰；各停車場降低停車數，減為原數量的40%。
雪霸處相關防疫便民措施，將協助辦理入園取消作業，加速民眾申請九九山莊退費流程；禁止入園期間，民眾不須至入園系統辦理取消入園作業，也不影響後續申請權益與資格，雪霸處並將加強檢視轄區人潮群聚情形，適時封閉管制群聚熱點，或降低停車場容留數，以有效杜絕人潮群聚。
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