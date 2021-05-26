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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

41萬劑AZ疫苗將配發 鄭文燦：爭取桃機人員施打

中央社 / 桃園26日電

桃園市長鄭文燦今天表示，針對即將配發的疫苗，希望中央以外加方式讓桃園機場工作人員施打；防疫計程車的部分，因北北基桃新冠肺炎確診案多，營業區域會擴大到雙北。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日宣布，5月19日宣布實施的全國第3級警戒延長至6月14日。

鄭文燦今天上午主持防疫會議後直播表示，地方會配合延長管制，雖然熱區在雙北，但北北基桃是共同生活圈，支援雙北也要守住桃園。

鄭文燦說，針對長照機構住民及工作人員，都要採取高強度的自我健康管理，「非就醫型的外出儘量都停止」；桃園外籍勞工超過11萬人，勞工局要督導外籍移工的宿舍，讓他們儘量減少外出。

鄭文燦也說，交通部分的簡訊實聯制，目前桃園市區公車跟計程車都有響應，桃園市約有5516輛計程車，目前有3成停業；防疫計程車的部分，因北北基桃確診案多，「營業區域會擴大到雙北」，防疫計程車的駕駛有533人，其中433人完成疫苗施打，施打率約8成。

鄭文燦說，目前桃園有14個篩檢站，包含11個醫院篩檢站、3個社區型篩檢站，另外有4個社區篩檢站已完成場地勘察，將視疫情啟用，桃園目前都用PCR核酸檢測方式，若將來有社區大規模感染，「快篩站一樣會啟用」。

針對中央公布，最新到貨約41萬劑的AZ疫苗，最快將在27日配發各地、28日起開始施打，接種優先順序以專責病房醫護優先，其次為醫護人員，再來是直接從事防疫的工作人員。

鄭文燦說，41萬劑疫苗數量應該還是不夠，要拜託中央，考量桃園國際機場還有民航業有特別的需求，是否以外加的方式讓機場約3萬5000名工作人員施打疫苗，也相信指揮中心會做周全的決定。

針對紓困方案，鄭文燦表示，桃園有紓困10帖，包括去年已實施的單一窗口貸款延長、減租、減收等政策，都會繼續進行。

針對昨天公布染疫的桃園區公所員工、桃園捷運公司員工，鄭文燦說，桃園區公所已經完成289名同仁的採檢，下午疫情說明記者會上會公布細節，針對桃捷公司防疫政策，會採取跨站不支援的方式，儘量用線上會議，讓公司運作正常。

疫苗

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