貓裏休閒農業區「茶薌鐵道」 邱鎮軍：苗栗市的後花園

苗栗縣政府、苗栗市公所3年多的努力，農委會昨天公告劃定「苗栗縣苗栗市貓裏休閒農業區」，也是全縣第11處休區，範圍包括新英里、南勢里近600公頃，苗栗市長邱鎮軍走告重要里程碑，休區友善環境，增加發展腹地，打造苗栗市後花園。

苗栗市近年來發展，人口早被頭份市超車，竹南鎮也逐漸逼近，苗栗市前後兩任市長邱炳坤、邱鎮軍努力，農委會昨天公告劃定貓裏休閒農業區範圍，部分地方人士認為是重大突破，休區有別一般農舍僅能興建10%建蔽率的休閒農業設施，可以興建20%，及額外20%的附屬設施，且休區內的農舍得以供作民宿使用。

市公所指出，貓裏休區的中長程計畫以「茶薌鐵道」為發展願景，確立茶產業、特色藥草產業，與功維敘鐵道文化等相關衍生商品為休區行銷主軸，期望遊客到遊貓裏，可以細細品味「八甲茶韻心貓裏、鐵道花香新體驗」的獨特感動。

貓裏休區亮點之一茶園，近年來苗栗市農會推動苗栗市推動「貓裏紅茶」打出知名度，復興沒落的茶產業，許多茶園復耕，從面積40公頃逐步增加到6、70公頃，不僅有觀光茶工廠，紅茶園在冬天種植綠肥植物魯冰花，還有與紫錐花混種，花海成為景觀。