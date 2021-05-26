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竹縣觀光公車停駛 遊樂區、露營區也停業至6月14日

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣假日行駛的觀光公車1、2、5、6號，延長停駛至6月14日。圖／新竹縣政府提供
新竹縣假日行駛的觀光公車1、2、5、6號，延長停駛至6月14日。圖／新竹縣政府提供

全國三級警戒延長至6月14日，新竹縣政府配合中央疫情指揮中心指示，停駛假日觀光公車，避免人員不必要移動產生防疫破口，六福村主題遊樂園和小叮噹科學主題樂園也延長休園至6月14日。

交旅處表示，新竹縣假日行駛新埔九芎湖、關西小熊博物館、六福村遊樂園及橫山大山背休閒農場的觀光公車1、2、5、6號，停駛日期為5月29日、5月30日、6月5日、6月6日、6月12日、6月13日、6月14日。詳細資訊可參閱新竹縣智慧公車便民查詢網

另外，也提醒民眾，新竹縣市區公車所有路線全面實施掃QR Code簡訊實聯制。民眾搭車時利用手機掃描張貼於公車內的QR Code，隨後將自動跳轉至發送簡訊畫面，簡訊將會自動生成，內容包含場所代碼與收件人1922，民眾只需要發送簡訊即可完成實聯制登記。

交旅處也指出，因應疫情變化，六福村、小叮噹等遊樂區、尖石及五峰露營區、高鐵和合興車站兩處服務中心，同樣延長停止營業及服務至6月14日。呼籲民眾沒事宅在家抗疫，並記得戴口罩、量體溫、勤洗手、不群聚。

公車 新竹 疫情

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