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桃園復興區唯一無確診 公所：分區上班 暫不設量體溫站

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區角板山商圈假日和平日以經不見遊客人潮。圖／桃園市復興區公所提供
復興區角板山商圈假日和平日以經不見遊客人潮。圖／桃園市復興區公所提供

桃園市13個行政區目前只有復興區還沒有新冠肺炎確診個案，區長游正英表示目前全面高度戒備，已經啟動分區辦公，包括兩位家在新北的同事都暫時住山上的宿舍不回新北，還有一位同事住在桃園確診者足跡活動頻繁的地區，改採在家辦公暫時不用進公所。

不過游正英指出，復興區對外有5處聯外道路，可以聯通新北、新竹等縣市，雖然在路口設檢疫站可以加強防疫工作，但是因為人手不足設檢疫站有困難，只能加強部落和里的防疫工作，有其實平時在外地工作特別是雙北回來的鄉親，一定要做好自主健康管理或監測。

復興區公所秘書周星文說，因應疫情日益嚴峻，區外確診個案約來越多，目前露營區休園的有河那灣、溪口、基拉耳、蝶木窩露、斯摩亞、八度野溪等露營區以及胡家烤肉區自主休園到月28日或6月8日不等，也有可能配合中央防疫指揮延長。據瞭解也有許多預定來本區露營的遊客也主動退訂，以減少外出及不必要的群聚，避免任何染疫的可能。

除了露營區，復興區民宿、餐廳及各式景點也都休業，原本假日就有人潮聚集的商圈，雖然現在幾乎沒人，但是公所一樣排入外來的確診者足跡合併消毒，宫廟、教會、活動中心、天幕廣場及公園設施已經暫停使用，避免任何群聚之可能。

周星文表示，目前暫不考慮設立量測體溫站，因為復興區除了大溪，和外縣市連接的路有新北三峽、新竹縣關西、後山尖石、宜蘭大同線，設站的話一天需80人次，新冠肺炎無法以量測體溫得知知是否為確診者，尤其對無症狀者而言，只能以核酸檢測才能知道是否確診，量測體溫功能不大，因此暫不考慮設置量體溫篩檢站。

雖然風景區已經沒有人潮，但是消毒工作不鬆懈。圖／桃園市復興區公所提供
雖然風景區已經沒有人潮，但是消毒工作不鬆懈。圖／桃園市復興區公所提供

新冠肺炎

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