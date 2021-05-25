苗栗縣抗旱滴水必爭 每天多90噸民生用水也要爭

苗栗縣水情拉警報，3大主要水庫沒有起色，縣府水利處今天在縣務會議提報抗旱整備，一點水也要爭，規畫利用小型淨水設備，1天可望增加90噸民生用水，雖解除旱象杯水車薪，希望連同取用伏流水等開拓水源積少成多，延長水庫供水時間。

苗栗縣政府縣務會議，今天首次視訊開會，水利處長楊明鐃提報早災應變作為，他說，苗栗市經國路旁新設10口井，縣府規畫設置50噸水塔，2部小型淨水設備，預估5月28日可以供民生用水每天30噸，產業用水每天至少8500噸。此外，完成竹南鎮大厝里活動中心、運動公園、頭份市運動公園，及蟠桃公園各設置1部小型淨水設備，1天供民生用水60噸民生用水。

楊明鐃指出，縣府配合台灣省自來水公司協助取用後龍溪伏流水，以供民生用途，每天約1萬噸，另利用頭份尖山下圳，取用中港溪河床水，預計6月1日可每天供水約3萬噸，至於水公司在中港溪田美攔河堰取水口下游設置抽水設備，預估每天6000噸。

此外，因應工業用戶用水，以減少自來水使用量，目前可供應工業及產業次級用水每天5300噸，苗栗水資源中心設置RO淨水設備，5月30日加入行列，每天可提供1500噸工業用水。

楊明鐃表示，永和山水庫因昨天午後一場大雨，降下約20毫米的雨量，水位些微回升，但水情依然險峻，目前有效蓄水量70.1萬噸、蓄水率2.3%，明德水庫蓄水量92.32萬噸、蓄水率7.5%，鯉魚潭水庫蓄水量185.39萬噸、蓄水率1.6%，如果5月31日前集水區累計雨量未達100毫米，6月1日起頭份、竹南將延長分區停水供水8小時。