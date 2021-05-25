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臭青母竄入苗縣文觀局中正堂 設網一週捕獲

中央社 / 苗栗縣25日電

苗栗民眾日前發現縣府文化觀光局與中正堂之間的走道有蛇出沒，義消獲報前往捕捉，蛇卻鑽進通風孔遁逃，經設網埋伏一週，今天終於捕獲長約1公尺臭青母，讓辦公人員鬆口氣。

在文化觀光局附近上班的張姓民眾指出，18日清晨看到一條蛇穿越文觀局前廣場，隨後潛入中正堂旁的機車停車棚；苗栗縣義消總隊捕蜂抓蛇大隊接獲通報，立即派員前往準備捕捉，但蛇已鑽進一處通風孔。

附近居民表示，中正堂機車停車棚旁就是垃圾儲藏室，曾經看過老鼠出沒，懷疑這條蛇可能為了覓食出現在此，儘管中正堂近日因防疫，演藝活動多取消辦理，但蛇鑽進通風孔後不見蹤影，可能隨著管道竄往中正堂女廁或其他地方，讓辦公人員及附近民眾心裡毛毛的。

義消建議在通風孔下方，架設一道捕蛇網，當蛇要出來補食的時候，就會陷入網內，容易捕捉。

今天清晨7時許，文觀局員工準備上班時，果然發現一條長約1公尺的臭青母，被捕蛇網纏繞，再次通報義消前往，順利將蛇帶回，並封住通風口，確保不會再有蛇類鑽進去，大家才終於放心。

苗栗縣消防局指出，隨著天氣越來越炎熱，蛇類出沒頻率也越來越高，光是4月，義消捕蜂捉蛇大隊就抓獲199條蛇，這2天接獲民眾通報捕蛇案件，就將近10起，呼籲民眾如發現有蛇出沒，無須緊張，也不要貿然接近，可立即通報119，鄰近的義消隊員即會前往協助捕捉。

觀光局 苗栗縣 老鼠

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