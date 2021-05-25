臭青母竄入苗縣文觀局中正堂 設網一週捕獲
苗栗民眾日前發現縣府文化觀光局與中正堂之間的走道有蛇出沒，義消獲報前往捕捉，蛇卻鑽進通風孔遁逃，經設網埋伏一週，今天終於捕獲長約1公尺臭青母，讓辦公人員鬆口氣。
在文化觀光局附近上班的張姓民眾指出，18日清晨看到一條蛇穿越文觀局前廣場，隨後潛入中正堂旁的機車停車棚；苗栗縣義消總隊捕蜂抓蛇大隊接獲通報，立即派員前往準備捕捉，但蛇已鑽進一處通風孔。
附近居民表示，中正堂機車停車棚旁就是垃圾儲藏室，曾經看過老鼠出沒，懷疑這條蛇可能為了覓食出現在此，儘管中正堂近日因防疫，演藝活動多取消辦理，但蛇鑽進通風孔後不見蹤影，可能隨著管道竄往中正堂女廁或其他地方，讓辦公人員及附近民眾心裡毛毛的。
義消建議在通風孔下方，架設一道捕蛇網，當蛇要出來補食的時候，就會陷入網內，容易捕捉。
今天清晨7時許，文觀局員工準備上班時，果然發現一條長約1公尺的臭青母，被捕蛇網纏繞，再次通報義消前往，順利將蛇帶回，並封住通風口，確保不會再有蛇類鑽進去，大家才終於放心。
苗栗縣消防局指出，隨著天氣越來越炎熱，蛇類出沒頻率也越來越高，光是4月，義消捕蜂捉蛇大隊就抓獲199條蛇，這2天接獲民眾通報捕蛇案件，就將近10起，呼籲民眾如發現有蛇出沒，無須緊張，也不要貿然接近，可立即通報119，鄰近的義消隊員即會前往協助捕捉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言