防疫優先！南庄、泰安景點暫停開放 遊客不要白跑一趟

苗栗縣南庄鄉重要景點康濟吊橋，南庄鄉公所考量疫情持續嚴峻，避免群聚感染，今天依傳染病防治法規定，公告即日到6月8日康濟吊橋等16處景點暫停開放，鄉公所籲請注意配合，遊客不要白跑一趟。

南庄鄉公所公告暫停開放景點，包括康濟吊橋、十三間口袋公園、南庄水岸公園、蓬萊溪生態園區、向天湖環湖步道、東河吊橋、神仙谷吊橋及步道、獅山古道、永興吊橋、和平吊橋、永安吊橋、橫屏背賞魚步道、福南桐花步道、八卦力吊橋、龍門口古道、茶園坪步道。

南庄鄉長羅春蓮說，鄉公所依據傳染病防治法第37條第1項第6款公告，此外，南庄著名的老街桂花巷的店家，也都自主暫停營業到月底，遊客要注意。另，南庄鄉鹿場部落、向天湖部落會議，也都決議暫時封山到6月8日。

苗栗縣另一原鄉泰安鄉防疫，鄉公所日前也公告從即日到6月27日，在5處主要進出道路，周五、周六及周日上部分時段，設置檢疫站管制，額溫高於攝氏37.5度者，檢疫人員將柔性勸導不入鄉，且迴轉出鄉。

泰安鄉長劉美蘭表示，鄉內的雪霸家公園雪見遊憩區、泰雅文物館，雪霸處、縣政府分別宣布，及泰安鄉所有登山步道，也都暫時停止開放。