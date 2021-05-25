竹縣新埔警分局廳舍拆除重建 將釋出400坪空間作綠地

新竹縣警察局新埔警分局廳舍使用超過40年，中間歷經3次增建，因為空間狹隘仍不敷使用需求，且建物老舊又有水泥剝落的情況，決議將整棟分局廳舍拆除重建，原本總面積有近千坪的廳舍範圍，重建工程僅保留300坪作為建築基地，另外400坪則將釋出作為新埔市區的公園綠地廣場。

新埔警分局從1977年興建以來，因為員額不斷增加，曾在隔年及1989年分別都做過增建，但無論如何建築至少都是3、40年以上的歷史，過去因建築時疑使用海砂屋，因此還有水泥剝落的情形，在考量現代警政業務的需求空間及安全下，才決定全部拆除、重建。

原本的警分局廳舍是地上3層、地下1層的建築，重建後將改為地上5層、地下1層的全新大樓，總樓地板面積約1500坪，但實際建築基地面積僅300坪，其餘空間除了作為車道、停車場，還在考量新埔街區的地景風貌後，400坪空間作為綠地公園，並配合被列為歷史建築的分局長宿舍，打造一體的地方特色景點。

新埔警分局表示，重建期間全部分局業務已移至新埔國中旁的舊新埔鎮公所，日前都已完成搬遷，民眾需要相關警政服務不會打烊或改變，最快明年底會完成重建工程，並搬回新的分局廳舍，屆時就能提供新埔居民更好的服務。