快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家隔離期間違規外出上班 竹市府重罰30萬　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今開防疫會議，並指竹市一名居家隔離者於隔離期間違規外出赴公司工作，將依「傳染病防治法」重罰30萬元。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今開防疫會議，並指竹市一名居家隔離者於隔離期間違規外出赴公司工作，將依「傳染病防治法」重罰30萬元。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅今開防疫會議，並指竹市一名居家隔離者於隔離期間違規外出赴公司工作，將依「傳染病防治法」重罰30萬元，呼籲民眾防疫關鍵時期，請配合遵循防疫規定，切勿因僥倖造成防疫破口。

市府日前已對隱匿疫情相關資訊的2名個案各開出30萬元罰鍰，林智堅表示，今再針對一名居家隔離者開罰，因「明知不可外出卻違規外出到公司」，因此依「傳染病防治法」第48條第一項嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，開罰30萬元。

因應疫情持續變化，林智堅說，市府將加強訪視與關懷所有獨居者、身障者等弱勢族群，了解其需求並關懷，協助有需要的民眾防疫工作落實。竹市目前有600多間防疫旅館房間，為保留醫療能量，下周會完成加強型防疫旅館設置，收治快篩陽性、確診輕症或無症狀患者，並投入醫護、警力協助照護管理，避免全送醫院拖垮醫療體系。

林智堅說，竹市今起禁止餐廳內用，市府會加強稽查、確保落實，呼籲民眾配合外帶不內用原則．與業者在抗疫期間共體時艱。

林智堅 疫情 居家隔離

延伸閱讀

防疫再升級 竹市宣布25日起餐廳禁內用

新竹市公布確診個案足跡 曾到新竹高鐵站、彩券行

謊稱在家沒出門接觸人被戳破 竹市再開罰確診者30萬元

竹市清潔隊員戴護目鏡 林智堅：不戴口罩者拒收垃圾

相關新聞

居家隔離期間違規外出上班 竹市府重罰30萬　

新竹市長林智堅今開防疫會議，並指竹市一名居家隔離者於隔離期間違規外出赴公司工作，將依「傳染病防治法」重罰30萬元，呼籲民...

影／抓到了！苗栗文觀局中正堂大蛇入侵 藏匿7天被捕獲

抓到了！苗栗市區中心的苗栗縣文化觀光局中正堂側門外，7天前發現一條約1公尺長的蛇現身，嚇到經過的人，苗栗縣消防局接獲通報...

竹縣新埔警分局廳舍拆除重建 將釋出400坪空間作綠地

新竹縣警察局新埔警分局廳舍使用超過40年，中間歷經3次增建，因為空間狹隘仍不敷使用需求，且建物老舊又有水泥剝落的情況，決...

石門水庫昨天降雨 約420萬噸水今天陸續入壩頂

桃園市昨天下午一場雷陣雨為石門水庫集水區帶來降雨，北區水資源局副局長郭耀程表示，10個雨量觀測站到今天上午6點，累積平均...

中醫大新竹附醫提供視訊看診 領藥免進醫院更安心

疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院配合中央政策，提供遠距視訊診療，網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡...

苗栗搶救老樹 3地標「浴火重生」

許多老樹是社區居民共同記憶，也是地標，苗栗近年搶救老樹有成，苗栗火車站旁鳳凰木今年大爆發，頭份市雞心壩伯公廟旁老樟樹，及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。