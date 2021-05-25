居家隔離期間違規外出上班 竹市府重罰30萬　

新竹市長林智堅今開防疫會議，並指竹市一名居家隔離者於隔離期間違規外出赴公司工作，將依「傳染病防治法」重罰30萬元，呼籲民眾防疫關鍵時期，請配合遵循防疫規定，切勿因僥倖造成防疫破口。

市府日前已對隱匿疫情相關資訊的2名個案各開出30萬元罰鍰，林智堅表示，今再針對一名居家隔離者開罰，因「明知不可外出卻違規外出到公司」，因此依「傳染病防治法」第48條第一項嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，開罰30萬元。

因應疫情持續變化，林智堅說，市府將加強訪視與關懷所有獨居者、身障者等弱勢族群，了解其需求並關懷，協助有需要的民眾防疫工作落實。竹市目前有600多間防疫旅館房間，為保留醫療能量，下周會完成加強型防疫旅館設置，收治快篩陽性、確診輕症或無症狀患者，並投入醫護、警力協助照護管理，避免全送醫院拖垮醫療體系。

林智堅說，竹市今起禁止餐廳內用，市府會加強稽查、確保落實，呼籲民眾配合外帶不內用原則．與業者在抗疫期間共體時艱。