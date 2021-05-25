避免群聚風險！中壢天晟醫院提供視訊遠距門診
本土疫情升溫，讓許多原本需要回到醫院看診的病人都受到影響，桃園中壢天晟醫院顧及社區民眾就醫需求，5月28日前提供視訊診療門診，讓有需要及符合條件的民眾在家也能看診，落實防疫策略、降低人流接觸帶來的潛在感染風險。
院長蔡芳生表示，這次疫情讓醫療機構量能面臨嚴峻考驗，天晟醫院除了配合中央疫情指揮中心進行醫療營運降載政策外，也同步提升院內各項防疫策略，開設視訊診療門診，適用對象為沒有緊急醫療需求的門診病人，初診、複診都能預約，看診費用與到院看診完全相同，並有健保給付。
天晟醫院表示，有視訊診療門診需求的民眾，可選擇網路掛號或專人協助，取得看診時間及資訊，之後在約定的看診時間上線通訊軟體Line，並出示健保卡完成看診，病人視訊診療結束後3天內，由家屬或代理人持看診病人的健保卡到醫院完成補卡、批價及領藥等程序。
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