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石門水庫昨天降雨 約420萬噸水今天陸續入壩頂

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫壩頂環翠樓附近昨天下午可以看見降雨。圖／讀者黃智靖提供
石門水庫壩頂環翠樓附近昨天下午可以看見降雨。圖／讀者黃智靖提供

桃園市昨天下午一場雷陣雨為石門水庫集水區帶來降雨，北區水資源局副局長郭耀程表示，10個雨量觀測站到今天上午6點，累積平均降雨量為22毫米，預估可以為水庫帶來420萬噸進水，不過目前還是枯水期間，水庫上空今天中午還是大晴天，大家仍須節約用水。

石門水庫集水區這一波降雨到昨天晚上12點，平均雨量為27.3毫米，因為接下來沒有再明顯降雨，因此從昨天一整天到今天上午6點，降雨平均值為22毫米。昨天集水區降雨最多的地區在霞雲，觀測站累計紀錄為112.5毫米，其次為高義39.5、石門26.5毫米，其他像玉峰、池端觀測站也都有10多毫米的降雨紀錄，嘎拉賀、白石、巴陵也有各位數，只有鎮西堡和西丘斯山觀測站沒有降雨紀錄。

石門水庫昨天下午一場的一陣雨持續到昨晚，為水區帶來20多毫米的降雨。圖／讀者黃智靖提供
石門水庫昨天下午一場的一陣雨持續到昨晚，為水區帶來20多毫米的降雨。圖／讀者黃智靖提供

石門水庫 雨量 巴陵

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