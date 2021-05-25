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影／抓到了！苗栗文觀局中正堂大蛇入侵 藏匿7天被捕獲

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
一條長約1公尺的大蛇18日上午在苗栗中正堂周邊現身，義消捉蛇人員抵達時，牠已竄進中正堂通風孔內躲藏。記者胡蓬生／攝影
一條長約1公尺的大蛇18日上午在苗栗中正堂周邊現身，義消捉蛇人員抵達時，牠已竄進中正堂通風孔內躲藏。記者胡蓬生／攝影

抓到了！苗栗市區中心的苗栗縣文化觀光局中正堂側門外，7天前發現一條約1公尺長的蛇現身，嚇到經過的人，苗栗縣消防局接獲通報，派遣義消前往捕捉，但到場時大蛇已竄入中正堂外牆的通風孔內，疑似通往中正堂2樓女廁，義消建議在通風孔下方處設網，時隔一周，今天清晨7點多果然將再次現身的大蛇捕獲，原來是隻臭青母，讓文觀局工作人員鬆了一口氣。

近來天氣愈來愈炎熱，蛇類出沒通報案件頻傳，苗栗縣消防局委託苗栗縣義勇消防總隊捉蛇，4月就捕獲199尾；5月18日當天上午，這條臭青母出現在中正堂側門的階梯上，被人發現後牠迅速沿建築外壁鑽進圓形的通風孔內，因中正堂年代已久，通風孔通往建築內部何處不得而知，有人研判可能是演藝廳左側的女廁，義消建議在通風孔下方設置捕蛇網，今天清晨7點多果然纏住疑似從通風孔跑出的臭青母，化解一場大蛇入侵的危機。

苗栗縣消防局統計昨天下午到今天上午，不到24小時，全縣已有7件捉蛇通報。

一條長約1公尺的大蛇18日上午在苗栗中正堂周邊現身，義消捉蛇人員抵達時，牠已竄進中正堂通風孔內躲藏。記者胡蓬生／攝影
一條長約1公尺的大蛇18日上午在苗栗中正堂周邊現身，義消捉蛇人員抵達時，牠已竄進中正堂通風孔內躲藏。記者胡蓬生／攝影
7天前竄進苗栗中正堂通風孔的一條臭青母，今天清晨7點多終於被捕獲。圖／讀者提供
7天前竄進苗栗中正堂通風孔的一條臭青母，今天清晨7點多終於被捕獲。圖／讀者提供
7天前竄進苗栗中正堂通風孔的一條臭青母，今天清晨7點多終於被捕獲。圖／讀者提供
7天前竄進苗栗中正堂通風孔的一條臭青母，今天清晨7點多終於被捕獲。圖／讀者提供
7天前竄進苗栗中正堂通風孔的一條臭青母，今天清晨7點多終於被捕獲。圖／讀者提供
7天前竄進苗栗中正堂通風孔的一條臭青母，今天清晨7點多終於被捕獲。圖／讀者提供

苗栗縣 建築

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