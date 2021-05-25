快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

桃園區公所疑有主管確診 停止洽公人員採檢

中央社 / 桃園25日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園區公所疑有主管確診，此公所今天起停止洽公，此公所人員一律送採檢，並居家辦公3天；桃園醫院染疫護理師初步調查屬院外感染，院內醫護採檢陰性。

鄭文燦上午主持防疫會議後直播接受媒體聯訪時指出，桃園的醫療能量需要提升，經醫院降載後，釋出專責病房及負壓隔離病房共約500間；11家責任醫院也設有篩檢站，另將增設7個社區型篩檢站，目前啟用3個，另外4個還在勘查設置地點。

鄭文燦表示，桃園集中檢疫所從5家提升到9家，第一輪的5家因為支援雙北滿載。市府會徵用2家防疫旅館，由桃市府派駐人力，增加輕症患者收治空間。

鄭文燦指出，疫情仍然在高峰期，全國第三級防疫警戒恐在5月28日應無法結束，支持延長警戒。

桃園有學生參加會考後確診，鄭文燦說，與此學生同教室一起考試的考生及原班師生共匡列約94人，目前採檢中。

外傳桃園區公所有居住新北市的主管發燒確診，鄭文燦表示，詳細情形由中央公布，但為求謹慎，已消毒桃園區公所2棟建築物，且自今天起停止洽公，此區公所人員一律送採檢，居家辦公3天。

針對衛生福利部桃園醫院確診的護理師感染源問題，桃園市政府衛生局長王文彥表示，根據初步疫調結果，這名感染的護理師是院外感染，醫院疫調及處理依照標準作業程序進行，目前逐日採檢都是陰性。

鄭文燦 護理師

延伸閱讀

孫大千要鄭文燦負諾富特責任? 桃市府：孫口水任意扣帽

桃園專責病房1週內將增3成 檢疫所增600餘間收輕症

強化醫院防護 桃園病患住院需完成PCR快速檢測

3+11造成疫情爆發 孫大千：鄭文燦和范雲要不要負責？

相關新聞

居家隔離期間違規外出上班 竹市府重罰30萬　

新竹市長林智堅今開防疫會議，並指竹市一名居家隔離者於隔離期間違規外出赴公司工作，將依「傳染病防治法」重罰30萬元，呼籲民...

影／抓到了！苗栗文觀局中正堂大蛇入侵 藏匿7天被捕獲

抓到了！苗栗市區中心的苗栗縣文化觀光局中正堂側門外，7天前發現一條約1公尺長的蛇現身，嚇到經過的人，苗栗縣消防局接獲通報...

竹縣新埔警分局廳舍拆除重建 將釋出400坪空間作綠地

新竹縣警察局新埔警分局廳舍使用超過40年，中間歷經3次增建，因為空間狹隘仍不敷使用需求，且建物老舊又有水泥剝落的情況，決...

石門水庫昨天降雨 約420萬噸水今天陸續入壩頂

桃園市昨天下午一場雷陣雨為石門水庫集水區帶來降雨，北區水資源局副局長郭耀程表示，10個雨量觀測站到今天上午6點，累積平均...

中醫大新竹附醫提供視訊看診 領藥免進醫院更安心

疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院配合中央政策，提供遠距視訊診療，網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡...

苗栗搶救老樹 3地標「浴火重生」

許多老樹是社區居民共同記憶，也是地標，苗栗近年搶救老樹有成，苗栗火車站旁鳳凰木今年大爆發，頭份市雞心壩伯公廟旁老樟樹，及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。