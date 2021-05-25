桃園區公所疑有主管確診 停止洽公人員採檢

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園區公所疑有主管確診，此公所今天起停止洽公，此公所人員一律送採檢，並居家辦公3天；桃園醫院染疫護理師初步調查屬院外感染，院內醫護採檢陰性。

鄭文燦上午主持防疫會議後直播接受媒體聯訪時指出，桃園的醫療能量需要提升，經醫院降載後，釋出專責病房及負壓隔離病房共約500間；11家責任醫院也設有篩檢站，另將增設7個社區型篩檢站，目前啟用3個，另外4個還在勘查設置地點。

鄭文燦表示，桃園集中檢疫所從5家提升到9家，第一輪的5家因為支援雙北滿載。市府會徵用2家防疫旅館，由桃市府派駐人力，增加輕症患者收治空間。

鄭文燦指出，疫情仍然在高峰期，全國第三級防疫警戒恐在5月28日應無法結束，支持延長警戒。

桃園有學生參加會考後確診，鄭文燦說，與此學生同教室一起考試的考生及原班師生共匡列約94人，目前採檢中。

外傳桃園區公所有居住新北市的主管發燒確診，鄭文燦表示，詳細情形由中央公布，但為求謹慎，已消毒桃園區公所2棟建築物，且自今天起停止洽公，此區公所人員一律送採檢，居家辦公3天。

針對衛生福利部桃園醫院確診的護理師感染源問題，桃園市政府衛生局長王文彥表示，根據初步疫調結果，這名感染的護理師是院外感染，醫院疫調及處理依照標準作業程序進行，目前逐日採檢都是陰性。