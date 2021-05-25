快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中醫大新竹附醫提供視訊看診 領藥免進醫院更安心

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院配合中央政策，提供遠距視訊診療。記者陳斯穎／攝影
疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院配合中央政策，提供遠距視訊診療。記者陳斯穎／攝影

疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院配合中央政策，提供遠距視訊診療，網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，全程都無須進入醫院。

資訊室主任謝嵩淮提供民眾遠距視訊五步驟，目前適用到5月28日。首先請民眾到中醫大新竹附醫官網，點進遠距視訊診療服務連結( http://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=911)，接著選擇遠距視訊醫師和診別，按預約連結。填好相關資料送出，將會有EMAIL通知預約成功，隔天可到官網點選「就醫服務」，查看號碼。

確定預約成功後，請等待院方電話，接到電話後，請在官網遠距視訊診療連結按「視訊連結」，將進到下載應用APP或在網路上發起，建議可點選「網路上發起」，看診時需要與健保卡一起入鏡，讓醫師確認身分。

看診後隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，藥來速地點位於醫療大樓東側，全程都無須進入醫院。唯5月28日看診病患，若有服藥急迫性，需周六進院領藥，或於5月31日再至藥來速領藥。另外，也提醒民眾視訊掛號請於看診前一日完成，當日掛號恕不受理。

藥劑科總藥師黃柏豪也說，即日起領慢箋的病患，可以透過手機掃描慢性處方箋領藥欄QRCode進入預約畫面、醫院首頁網路預約，或是下載中國醫點通APP，都可以預約第二、第三次慢箋領藥，免進醫院，用藥更安心。

網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，全程都無須進入醫院。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，全程都無須進入醫院。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

健保卡 醫師 新竹

延伸閱讀

女患者錯過看診時間叫囂 踹警察、扯掉警察口罩遭強制送醫

帶兒醫院回診被罵「不怕死也別拖著小孩」 她喊冤：真的沒藥了！

台中慈濟醫院啟用視訊門診 防疫期看病零接觸

影／因應疫情 高醫開視訊診療「隔空」看診

相關新聞

居家隔離期間違規外出上班 竹市府重罰30萬　

新竹市長林智堅今開防疫會議，並指竹市一名居家隔離者於隔離期間違規外出赴公司工作，將依「傳染病防治法」重罰30萬元，呼籲民...

影／抓到了！苗栗文觀局中正堂大蛇入侵 藏匿7天被捕獲

抓到了！苗栗市區中心的苗栗縣文化觀光局中正堂側門外，7天前發現一條約1公尺長的蛇現身，嚇到經過的人，苗栗縣消防局接獲通報...

竹縣新埔警分局廳舍拆除重建 將釋出400坪空間作綠地

新竹縣警察局新埔警分局廳舍使用超過40年，中間歷經3次增建，因為空間狹隘仍不敷使用需求，且建物老舊又有水泥剝落的情況，決...

石門水庫昨天降雨 約420萬噸水今天陸續入壩頂

桃園市昨天下午一場雷陣雨為石門水庫集水區帶來降雨，北區水資源局副局長郭耀程表示，10個雨量觀測站到今天上午6點，累積平均...

中醫大新竹附醫提供視訊看診 領藥免進醫院更安心

疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院配合中央政策，提供遠距視訊診療，網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡...

苗栗搶救老樹 3地標「浴火重生」

許多老樹是社區居民共同記憶，也是地標，苗栗近年搶救老樹有成，苗栗火車站旁鳳凰木今年大爆發，頭份市雞心壩伯公廟旁老樟樹，及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。