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中醫大新竹附醫提供視訊看診 領藥免進醫院更安心
疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院配合中央政策，提供遠距視訊診療，網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，全程都無須進入醫院。
資訊室主任謝嵩淮提供民眾遠距視訊五步驟，目前適用到5月28日。首先請民眾到中醫大新竹附醫官網，點進遠距視訊診療服務連結( http://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=911)，接著選擇遠距視訊醫師和診別，按預約連結。填好相關資料送出，將會有EMAIL通知預約成功，隔天可到官網點選「就醫服務」，查看號碼。
確定預約成功後，請等待院方電話，接到電話後，請在官網遠距視訊診療連結按「視訊連結」，將進到下載應用APP或在網路上發起，建議可點選「網路上發起」，看診時需要與健保卡一起入鏡，讓醫師確認身分。
看診後隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，藥來速地點位於醫療大樓東側，全程都無須進入醫院。唯5月28日看診病患，若有服藥急迫性，需周六進院領藥，或於5月31日再至藥來速領藥。另外，也提醒民眾視訊掛號請於看診前一日完成，當日掛號恕不受理。
藥劑科總藥師黃柏豪也說，即日起領慢箋的病患，可以透過手機掃描慢性處方箋領藥欄QRCode進入預約畫面、醫院首頁網路預約，或是下載中國醫點通APP，都可以預約第二、第三次慢箋領藥，免進醫院，用藥更安心。
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