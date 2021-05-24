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桃園4河川爆魚群暴斃 6萬死魚阻塞溪流怵目驚心
桃園市最近天氣炎熱、河川水溫過高，爆發大量魚群暴斃漂浮惡臭事件，令人怵目驚心，市政府水務局今天下午表示，該局近日接到多處民眾通報，老街街自大園區戶政事務所至心園橋、茄苳溪自仁德橋至永安橋附近、南崁溪青溪橋、桃園區幸福路附近、觀音大堀溪大堀橋出現魚群死亡災情，估計超過6萬隻魚死亡，魚屍散發陣陣惡臭，造成河川汙染。
市府水務局表示，死亡魚群太多散發惡臭，為清除大量死亡魚群，該局指派廠商現場處理，6天來每天出動怪手及30人以上沿河岸線打撈死魚，利用攔魚網攔截，避免死魚漂向下游，汙染河川環，至今天下午清除超過60個太空包，死亡魚群高達30噸，估計超過6萬隻魚死亡。
市府環保局表示，近日天氣高溫炎熱，檢測水質雖未有重金屬反應，但河川水質溶氧偏低，研判應是連日氣溫炎熱升高，降雨量不足，河評缺水，水中溶氧量較低，造成魚群大量斃死亡原因。
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