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老天不雨！桃園3灌區農民憂無收成 農水處抽5溪水灌溉
水情吃緊，石門水庫蓄水再下探9%以下，月底峰面梅雨再不來，桃園市紅燈限水壓力無解，工業大廠展開載水大作戰，連同桃園3灌區農田水稻面臨沒有灌溉水源，農民擔心無法收成，農水署桃園管理處今天下午表示，為供水桃3灌區農田水稻用水，緊急展開茄苳、黃墘、新街、老街溪及洽溪5溪取水作戰，支援桃3灌區農田灌溉，以免農民收成無著心血白費。
石門水庫水位下探9%以下，水庫蓄水剩下1900多萬噸水量，水情距紅燈逼，桃園市政府啟用工業水井、開放全市7座水資源回收中心放流水取用，水務局長劉振宇表示，目前橙燈減壓供水20%，全市每天仍須100萬到110萬噸用水，水情相當吃緊，市府盤點開放現有60口工業抗旱水井允許30%水權核發取用，可抽用1.8 億噸地下水。
工業大廠面臨減壓供水，紛紛雇用水車前往北區水資源中心取水備用，連帶桃園第3灌區包括楊梅、新屋、新竹縣湖口農田第一期稻作約7000多公頃，即將面臨收成階段，需要灌溉用水，農民救助市府及農水署。
農水署桃園管理處副處長謝清文表示，石門水庫已停止農業灌溉供水，農田缺水灌溉，該處緊急在茄苳、黃墘、新街、老街溪及洽溪5溪抽水，每天抽取18萬噸用水注入桃園大圳，提供桃3灌區農田應急取用，如果5月底到6月初，仍未降雨，桃3灌區農田面臨無法收成。
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