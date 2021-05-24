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熱血醫師自願進駐篩檢站 妻不捨送行喊「親愛的加油」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
邱國華妻子今早送行還寫下「擔心你的安全，但也不得不送你去」的加油文，讓人鼻酸，也讓不少網友留言致謝「謝謝醫護人員的守護！」記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書
邱國華妻子今早送行還寫下「擔心你的安全，但也不得不送你去」的加油文，讓人鼻酸，也讓不少網友留言致謝「謝謝醫護人員的守護！」記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書

新竹市第一處社區篩檢站今啟用，身穿防護裝的醫護人員頂著32度高溫值勤，他們大多來自基層診所，自願承擔風險，新竹市長林智堅透過臉書分享，熱血醫護們是由竹市醫師公會理事長邱國華號召，邱國華妻子今早送行還寫下「擔心你的安全，但也不得不送你去」的加油文，讓人鼻酸，也讓不少網友留言致謝「謝謝醫護人員的守護！」

林智堅今轉發熱血醫護邱國華妻子一文，他說，感謝所有願意投入新竹市社區篩檢站的熱血醫護人員們，因為有他們，才能建立「防疫碉堡」。

市府指出，邱國華是熱血醫護人員領頭羊，聽聞社區篩檢站須要醫護人力，便熱血號召醫護人力一起站上第一線，短短數日就有超過70名醫護響應，多來自基層診所，甚至也有牙醫師、中醫師，自願通過受訓後加入篩檢團隊行列。

邱國華醫師在社區篩檢站第一天就上陣服務，由妻子送入篩檢站，她拍下邱國華忙碌前身影，更在臉書真情喊話「親愛的，加油」。不少網友也留言「謝謝醫護人員，守護大家」、「感謝您們的無私付出」、「謝謝這些醫護人員的付出」。

市府指出，仍邀請熱血醫護加入篩檢團隊的行列，為醫院篩檢分攤篩檢壓力，可透過竹市衛生局03- 5355253醫師公會：03-5230034，或採線上報名：https://reurl.cc/V3Gx6Q。　

醫護人員 篩檢站 醫師

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