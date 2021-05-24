聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／水門沒人修！70公頃稻田龜裂 桃園新屋農民「乾」著急

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園新屋的農民控訴，池塘水門故障，導致60、70頃的水稻無法灌溉，甚至有部分農田龜裂。圖／讀者提供
桃園新屋的農民控訴，池塘水門故障，導致60、70頃的水稻無法灌溉，甚至有部分農田龜裂。圖／讀者提供

正值水稻孕穗期，桃園新屋的農民卻控訴，池塘水門故障，導致60、70頃的水稻無法灌溉，甚至有部分農田龜裂，情況長達1周，但相關單位遲遲未修理。近10位農民們今早前往池塘出水口前抗議，新屋工作站站長黃榮晃到場後，立即請廠商修復水門，今早已恢復供水。

農民指出，目前正是需要用水的時候，新屋工作站12-16號池塘的水門故障，卻長達1周時間都沒人修理，有些稻田已經乾到出現裂縫，「手都能直接插進土裡」，農民自力救濟，抽取河水灌溉，但河水有限，只能灌溉約10多公頃。

「老天爺不下雨是天災，但因為水門故障，導致農民血本無歸這是人禍！」農民氣憤說，每1公頃投入的成本大概8、9萬元，這一筆錢要找誰負責賠償？他們向農水署和新屋工作站反映，反被工作人員指責水門是農民破壞的，水才出不來，這個說法讓他們覺得很無奈。

彭姓農民指出，池塘水門故障其實是水資源分配不均的結果，很多人長期分配不到水，近期因缺水，農水署又更加控管水資源，但放水量遠遠不足以灌溉，甚至農民有時也找不到人來開水門，部分農民才會想自行調控，不是故意要破壞，「怪農民破壞水門，根本是本末倒置」。

新屋工作站站長黃榮晃說，該水門經常損壞，近來已連續修7、8次，上周六才通知廠商修理，每次修好就會正常供水；至於水資源分配問題，應由地主負責，工作站僅負責供水，今天也請農民們討論如何分配水資源比較妥當。

近10位農民們今早前往池塘出水口前抗議，新屋工作站站長黃榮晃到場後，立即請廠商修復水門，今早已恢復供水。圖／讀者提供
近10位農民們今早前往池塘出水口前抗議，新屋工作站站長黃榮晃到場後，立即請廠商修復水門，今早已恢復供水。圖／讀者提供

農民 水資源

延伸閱讀

濁口溪土堤夷平 兼顧屏東農業灌溉高雄民生用水

爭濁口溪水源 高市府：盼兼顧屏東灌溉及高雄用水

供水供五停二 瑞信：欣興、景碩業績有壓

要讓大陸14億人都吃飽的雜交水稻之父袁隆平過世

相關新聞

居家防疫菜單 自煮均衡飲食抗病

防疫期間準備三餐對家長是一大挑戰，加上外送餐點機會增加，營養師提供「居家防疫菜單」，提醒民眾應均衡攝取六大類食物，方便的...

桃園搭計程車 需採簡訊實聯制

因應新冠肺炎疫情擴散，桃園市政府昨宣布搭計程車使用簡訊實聯制，6至8月共21場豐年祭、歲時文化祭儀停辦，避免分享共食的群...

共同管道嚴管 苗栗增29條路擅挖重罰

「路不平」常為民眾詬病，苗栗縣政府規定擅自挖掘道路埋設管線可處3萬到10萬元罰鍰，去年共罰26件、約80萬元，今年縣府向...

桃園公布確診新足跡 好市多中壢店、新永和市場上榜

中央疫情指揮中心今天公布桃園新冠肺炎新增24例確診個案，桃園市政府調查有10人曾與確診者接觸，其中又有3人是與確診者同住...

枯水期挖斷自來水管 桃園龍潭3萬多戶停水至晚上8點半

枯水期水情吃緊，桃園市龍潭區中正路汙水下水道工程今天施工的時候，偏偏挖斷自來水幹管，造成龍潭3萬3600多戶停水，自來水...

新竹油庫廢庫轉型竹科X計畫基地 3公頃回饋公園用地

新竹市公道五路上的中油油庫因緊臨住宅區，2017年正式廢庫走入歷史，17座油槽陸續拆除，僅保留1座油槽待文資審議。由於整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。