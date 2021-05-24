影／水門沒人修！70公頃稻田龜裂 桃園新屋農民「乾」著急

正值水稻孕穗期，桃園新屋的農民卻控訴，池塘水門故障，導致60、70頃的水稻無法灌溉，甚至有部分農田龜裂，情況長達1周，但相關單位遲遲未修理。近10位農民們今早前往池塘出水口前抗議，新屋工作站站長黃榮晃到場後，立即請廠商修復水門，今早已恢復供水。

農民指出，目前正是需要用水的時候，新屋工作站12-16號池塘的水門故障，卻長達1周時間都沒人修理，有些稻田已經乾到出現裂縫，「手都能直接插進土裡」，農民自力救濟，抽取河水灌溉，但河水有限，只能灌溉約10多公頃。

「老天爺不下雨是天災，但因為水門故障，導致農民血本無歸這是人禍！」農民氣憤說，每1公頃投入的成本大概8、9萬元，這一筆錢要找誰負責賠償？他們向農水署和新屋工作站反映，反被工作人員指責水門是農民破壞的，水才出不來，這個說法讓他們覺得很無奈。

彭姓農民指出，池塘水門故障其實是水資源分配不均的結果，很多人長期分配不到水，近期因缺水，農水署又更加控管水資源，但放水量遠遠不足以灌溉，甚至農民有時也找不到人來開水門，部分農民才會想自行調控，不是故意要破壞，「怪農民破壞水門，根本是本末倒置」。