聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／水門沒人修！70公頃稻田龜裂 桃園新屋農民「乾」著急
正值水稻孕穗期，桃園新屋的農民卻控訴，池塘水門故障，導致60、70頃的水稻無法灌溉，甚至有部分農田龜裂，情況長達1周，但相關單位遲遲未修理。近10位農民們今早前往池塘出水口前抗議，新屋工作站站長黃榮晃到場後，立即請廠商修復水門，今早已恢復供水。
農民指出，目前正是需要用水的時候，新屋工作站12-16號池塘的水門故障，卻長達1周時間都沒人修理，有些稻田已經乾到出現裂縫，「手都能直接插進土裡」，農民自力救濟，抽取河水灌溉，但河水有限，只能灌溉約10多公頃。
「老天爺不下雨是天災，但因為水門故障，導致農民血本無歸這是人禍！」農民氣憤說，每1公頃投入的成本大概8、9萬元，這一筆錢要找誰負責賠償？他們向農水署和新屋工作站反映，反被工作人員指責水門是農民破壞的，水才出不來，這個說法讓他們覺得很無奈。
彭姓農民指出，池塘水門故障其實是水資源分配不均的結果，很多人長期分配不到水，近期因缺水，農水署又更加控管水資源，但放水量遠遠不足以灌溉，甚至農民有時也找不到人來開水門，部分農民才會想自行調控，不是故意要破壞，「怪農民破壞水門，根本是本末倒置」。
新屋工作站站長黃榮晃說，該水門經常損壞，近來已連續修7、8次，上周六才通知廠商修理，每次修好就會正常供水；至於水資源分配問題，應由地主負責，工作站僅負責供水，今天也請農民們討論如何分配水資源比較妥當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言