竹縣府將動支第二預備金233萬 讓防疫計程車服務不間斷

新竹縣目前有3輛防疫計程車，新竹縣長楊文科今天下午向支援第一線的司機致上敬意，並指出中央對新竹縣防疫計程車的補助預計到5月底用罄，為避免疫情持續加溫，造成服務的空窗期，縣府將動支第二預備金233萬多，讓防疫計程車持續提供服務。

楊文科感謝新竹市計程車駕駛業職業工會，徵調防疫計程車及駕駛員，也感謝3名司機不畏嚴峻疫情，投入第一線的防疫作戰工作，未來縣府將持續提供口罩、酒精等防疫物資，讓司機能確保自身及民眾的安全。

縣府交旅處長游志祥表示，防疫計程車司機們隨時向衛生局回報狀況，讓衛生局人員可以完全掌握載送對象的足跡，每輛防疫計程車一天補助3500元，一個月徵調費用約為10萬餘元，於任務結束後再另補助自主健康管理相關費用。

衛生局長殷東成指出，防疫計程車服務對象僅限竹縣「居家檢疫」及「居家隔離」的民眾，主要提供慢性病或洗腎者且非發燒及呼吸道症狀者就醫、檢疫或奔喪等需求。新竹縣防疫專線03-5511287接到申請電話，經衛生局評估後再聯繫派遣車輛進行服務。

防疫計程車的駕駛司機除須戴上口罩及手套外，行車時也會將車窗打開保持通風，居家隔離或檢疫者乘車前，也會進行手部消毒，安全運送至目的地後，司機隨即進行車內空間的消毒，確保每次出勤皆安全無虞。