防疫升級！新竹縣餐廳、早餐店等明起禁止內用

新竹縣長楊文科今天下午召開疫情說明會，為考量疫情嚴峻，楊文科宣布從明天5月25日起，新竹縣所有餐飲場所，包含餐廳、小吃店、美食街、早餐店，全面禁止內用、只能外帶；縣府也將派員加強稽查，違反者將依傳染病防治法處3000以上、1萬5000元以下罰鍰。

楊文科也指出，教育部宣布全國停課後，基於「停課不停學」，新竹縣公播課程已在上周五21日上線，並獲得許多正面回應。從今天開始新竹縣三年級到八年級的學生，都可以透過新竹縣教網中心網站，觀看公播課程學習，請同學們多多利用。

另外，近期縣府持續宣導稽查，昨稽查竹北、湖口總共37家業者，包含護膚店12家、視聽歌唱12家、夾娃娃機2家、電子遊戲場1家、資訊休閒3家、按摩業2家、釣蝦場1家、飲酒店業4家，全數皆配合政策停業。警察局取締未戴口罩，累計開罰121件，勸導913件。