苗栗搶救老樹 3棵地標今年再展風華

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市地標火車站的鳳凰木，有如浴火重生，今年大爆發。記者范榮達／攝影
苗栗市地標火車站的鳳凰木，有如浴火重生，今年大爆發。記者范榮達／攝影

許多老樹是社區、居民共同的記憶，也具有地標意義，苗栗近年來搶救老樹有成，苗栗火車站旁鳳凰木今年大爆發，頭份市雞心壩伯公廟旁老樟樹，及卓蘭鎮山尾伯公廟旁老榕樹，也一片欣欣向榮，3棵老樹有如鳳凰浴火重生，地方人士津津樂道。

苗栗市地標火車站旁鐵路一村鳳凰木，每年夏天畢業時節，花開一樹火紅，許多遊子看到這棵鳳凰木，就知道家鄉到了，但2015年間受到颱風侵襲，吹斷一半枝幹，苗栗市前市長邱炳坤啟動救樹，在鳳凰木斷折處傷口封填、清創，今年花開大爆發，勾起許多人回憶，邱炳坤有感，大讚美麗！

頭份市雞心壩伯公廟旁老樟樹及卓蘭鎮山尾伯公旁老榕樹，都是從「樹癌」褐根病威脅下搶救成功，雞心壩老樟樹原本有2棵，陪伴居民逾百年，是地方居民的共同記憶，2018年確診染褐根病後，縣府伐除1棵染病無法救治的樟樹。

接著清除病土、病根株等專業程序，確保褐根病病菌清除，始完成第一步搶救，目前留存的1棵老樟樹進入維護階段，包含檢視樟樹生長情況、施肥、棲地管理，經過2年多來的照護，今年夏天逐漸恢復健康樹勢，縣府農業處宣布救樹成功。

此外，苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹，前年確診褐根病嚴重，縣府去年6月展開救樹任務，砍除染病樹幹部位，支架撐住整棵樹宛如浮在半空中，並清除病土、病根，營養液包覆老榕樹氣生根，生長狀況良好，氣生根目前靠近地面，搶救相當順利，氣生根逐漸會長成支撐根，老榕樹有如「重生」。

苗栗縣政府搶救卓蘭染樹癌老榕樹，搶救相當成功。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府搶救卓蘭染樹癌老榕樹，搶救相當成功。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府搶救頭份市雞心壩老樟樹，今年夏天欣欣向榮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府搶救頭份市雞心壩老樟樹，今年夏天欣欣向榮。圖／苗栗縣政府提供

邱炳坤 火車站 苗栗縣

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