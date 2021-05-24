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苗栗公所分流分區收垃圾 店家送咖啡小紙條寫感謝
苗栗市公所超前部署，清潔隊5月17日起分流分區收運垃圾，北區路線清潔隊員改白天，必須冒著高溫工作，時數也多拉長約1個小時，「老家生活藝文空間」苗栗店今天手作200多杯咖啡，小紙條感謝市公所員工的付出，讓「苗栗好幸福」！
「老家生活藝文空間」苗栗店今天一早現作200多杯咖啡，並貼上小紙條，上午10點送到市公所慰勞，苗栗市長邱鎮軍代表接受，並致贈感謝狀。邱鎮軍說，台灣疫情嚴峻，里幹事等基層員工都相當辛苦，尤其是清潔隊員更是加倍，市公所超前部署，並有最壞打算準備，如果造成市民不便，也請多多諒解。
苗栗市公所清潔隊長孫春明表示，清潔隊員100多人，為避免群聚風險，並確保垃圾清運作業的順暢，清潔隊分成早班、晚班及預備班3組，北苗地區日間、南苗地區晚間收運垃圾，萬一有清潔隊員染疫，預備班可以頂替，甚至改成兩天清運1次垃圾，盡量不影響市民生活為原則。
孫春明指出，垃圾車原本是1名司機、2名隨車人員，但因人力調配，隨車改1人，相對也增加工作時間，1條路線從4、5個小時，增加到5、6個小時，尤其是白天氣溫高，清潔隊員冒著大太陽工作，加上配合清消作業，工作辛苦可想而知。
此外，市公所也發現街頭垃圾包有變多趨勢，清潔隊機動人員必須巡視清除，提醒市民無法配合白天清運，只要將分類好的垃圾，擺放住家門口，或多多利用定點收集時間提丟；夜間收運時間仍請配合自行提丟，不要將垃圾包放置地上汙染環境。
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