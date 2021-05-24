孫大千要鄭文燦負諾富特責任? 桃市府：孫口水任意扣帽

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
前立委孫大千臉書貼文指控，引發桃園市府新聞處長詹賀舜新聞稿回應口水抹黑扣帽子。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千臉書貼文指控，引發桃園市府新聞處長詹賀舜新聞稿回應口水抹黑扣帽子。圖／取自孫大千臉書

本土疫情爆發，前立委孫大千今天在臉書貼出「請問桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲到底要不要負起政治責任？」文章，桃園市府新聞處長詹賀舜今天中午回應表示，「防疫同心，面對困難，解決問題」是桃園市政府一貫立場，孫大千不了解從過去到現在機組人員防疫的規定，孫的口水，充滿任意扣帽子的錯誤，不僅無助於問題的釐清，也無法取代紮實的防疫工作。

孫大千在臉書指出，3+11的隔離政策和諾富特飯店混居，是造成這一次全台疫情大爆發的罪魁禍首，請問桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲到底要不要負起政治責任？

詹賀舜以「防疫同心，面對困難，解決問題」新聞稿回應，說明從華航諾富特飯店清零計畫、華航諾富特飯店一館及二館防疫管理疏失、到華航公司被民航局、交通部觀光局及市府衛生局罰款過程。

詹表示，華航諾富特飯店一館二館使用問題，都可以攤在陽光下確實檢討，讓每一個防疫環節嚴謹，孫大千只想以口水抹黑，任意扣帽子，對於防疫工作，無所助益。

諾富特 孫大千 華航

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