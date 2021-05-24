桃園6月起停辦豐年祭文化祭 計程車實聯制今天開始

桃園市今日舉行防疫會議，宣布6至8月共21場豐年祭、文化祭停辦，另搭乘桃園市公車、客運21日已採實聯制，今日起計程車也加入，搭乘者需使用簡訊實名制。

市長鄭文燦指出，桃園市原民局規劃6、7、8月的豐年祭加上歲時文化季有21場，6月起停辦，待疫情結束再找替代方案。原民局指出，由於原住民的生活觀崇尚自然、快樂及分享，文化活動無法避免分享共食，唯有停辦可避免群聚感染風險。

另桃園市21日起市區公車已實行實聯制，鄭文燦表示，上週決定市區公車、國道客運以及計程車採取實聯制，計程車的部分今日上線，由交通局督導計程車公會、計程車行以及防疫計程車，全部使用簡訊實名制。

交通局指出，因應中央疫情指揮中心發布全國三級警戒，桃園市區公車、免費公車自5月21日起實施實聯制，計程車則自5月24日起實施，若刷市民卡或記名電子票證者可免刷QR Code條碼。