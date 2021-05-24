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桃園專責病房1週內將增3成 檢疫所增600餘間收輕症

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市專責病房1週內將增3成，為增加輕症量能，檢疫所將增654間。圖／市府提供
桃園市專責病房1週內將增3成，為增加輕症量能，檢疫所將增654間。圖／市府提供

桃園市今日舉行防疫會議，一次盤點病房數、檢疫所、檢疫型防疫旅館等防疫整備量能，其中專責病房將在28日前增加83間，並向檢疫所提出新增5集中檢疫所，加上市府提供的防疫旅館共可收住輕症600餘人，預計6月初就定位。

衛生局指出，至5月21日止，11家責任醫院負壓隔離病床179床、專責病房238間，其中專責病房預計在5月28日前會增加83間，達到321間，屆時共可提供500個床位，採1人1室。

至於衛福部所屬的5個集中檢疫所，市長鄭文燦表示，目前支援雙北接近滿載，已向中央盤點新的5個集中檢疫所用於收治輕症，陸續設置中。衛生局指出，目前新增5處集中檢疫所，3處已確定，2處仍洽談中，預計提供313間。

而市府提供的2個檢疫型防疫旅館，鄭文燦指出，目前正在做整備，2間防疫旅館預計提供341間房，將用於收治輕症患者，加上中央的集中檢疫所，合計將提供654間。

鄭文燦昨日表示，為分流輕症患者，檢疫所除基於防疫一體原則支援雙北外，也會保有部分能量供桃園市自身使用，預計6月初後會全部就定位。

鄭文燦表示，本次疫情爆發，桃園雖不是熱區，但確診個案也有微幅上升，加上北北桃是共同生活圈，互動密切，所以防疫等級事實上是跟雙北一樣，因此防疫的整備也要加強。

鄭文燦 防疫旅館 衛生局

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