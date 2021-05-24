防疫再升級 竹市宣布25日起餐廳禁內用

新竹市長林智堅今天宣布，為強化防疫，全市餐廳、早餐店、美食街等，25日起禁止內用，僅供外帶。

林智堅今天召開防疫會議時表示，考量疫情嚴峻，用餐時民眾得取下口罩，有飛沫噴濺等問題，恐增加染疫風險，市府決議，明天起所有餐廳、美食街、早餐店等，全面禁止內用，將派員加強稽查，違者依法開罰3000以上、1萬5000元以下罰鍰。

林智堅說，為方便民眾了解與查詢，市府建立新竹市防疫網（https://www.2021.hccg.gov.tw/）整合所有疫情、防疫資訊，包含確診者足跡、教導民眾如何調和75%消毒酒精、如何以次氯酸鈉消毒家中等；更有通訊診療等資訊等。

另外，新竹市社區篩檢站今天啟用， 林智堅指出，新竹市社區篩檢站僅供有接觸者、活動史且有症狀民眾使用，呼籲民眾把資源留給有需要的人，同時也感謝民間企業贊助快篩等物資。