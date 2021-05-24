提升防疫 竹市餐廳、早餐店、美食街等明起禁止內用

新竹市長林智堅今開防疫會議，他宣布全市餐廳、早餐店、美食街等明起禁止內用，僅供外帶，另外，新竹市防疫網站（https://www.2021.hccg.gov.tw/）今正式上線，將整合預約疫苗接種、預約篩檢、預約防疫旅館等，還供民眾查詢確診者足跡。

林智堅表示，考量疫情嚴峻，用餐時得民眾取下口罩，又有飛沫噴濺等問題，恐增加染疫風險，市府決議明起所有餐廳、美食街、早餐等全面禁止內用，市府也會派員加強稽查，違者將依傳染病管制法開罰3千以上1萬5千元以下罰鍰。

林智堅說，相關防疫作為都是為全方面防堵病毒，藉此保護社區，造成民眾的不便，仍請見諒。

疫情資訊每日不斷更新，林智堅說，為方便民眾了解與查詢，市府建立新竹市防疫網（https://www.2021.hccg.gov.tw/）整合所有疫情、防疫資訊，包含確診者足跡、網站還教導民眾如何調和75%消毒酒精、如何以次氯酸鈉消毒家中，歡迎民眾多加使用。

林智堅也再次感謝民間企業贊助，包括IInline提供社區篩檢站預約系統、金春福公司捐贈社區篩檢站組合屋、普生公司捐贈1萬份PCR試劑、財團法人福爾關懷基金會捐贈1000片快篩試劑，歡迎有意願捐贈防疫物資的企業洽詢衛生局國民健康科03-5355515。