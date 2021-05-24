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桃市盤點採檢量能 「只用了四分之一」再加碼4採檢站

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市盤點採檢量能，14個採檢站每日可採4200人，目前每日不到1000人。圖／市府提供
桃園市盤點採檢量能，14個採檢站每日可採4200人，目前每日不到1000人。圖／市府提供

桃園市今日舉行防疫會議，病房數、檢疫所、採檢站等防疫整備量能一次盤點，其中14個採檢站每日可採4200人，目前每日不到1000人，量能充足，預計加碼設置4採檢站，並視疫情情況啟用，啟用時間、地點研議中。

市長鄭文燦表示，目前全市共有14個採檢站，包括11家責任醫院及3處社區採檢站，為儲備防疫量能將研議再增4個，18採檢站每個可以採300人，單日總數可望到達5400人，而目前1天還不到1000人，因此採檢能量足夠，新設置採檢站的啟用時間、地點將視疫情狀況而定。

市府衛生局指出，5月1日至今23天，11家責任醫院平均每天採檢798件，3處社區採檢站每站1天最多可以約採檢300件，若以每日每站300件計算，預計14個採檢點（平均每站採300件檢體），平均每日有4200件的採檢量能，目前平均單日未達1000件。

鄭文燦補充，目前桃園市是採取PCR核酸檢測為主，沒有用快篩，若中央宣布快篩指引，需全面實施快篩，就會導入，目前是以PCR檢測為主。

目前桃園市有4個社區採檢站，包括桃園區（桃園區桃園體育場旁）、中壢區（中壢區中正公園內）、龍潭區（龍潭圖書館旁行政園區內），有需要採檢的民眾，請撥1922預約採檢。

疫情 鄭文燦 衛生局

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