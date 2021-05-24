防雙北疫情進桃園熱點 桃市34生活圈今起5天大消毒

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市環保局防疫消毒人員今起5天再擴大全市34個生活圈街道、公共環境大消毒。圖／市府環保局提供
桃園市環保局防疫消毒人員今起5天再擴大全市34個生活圈街道、公共環境大消毒。圖／市府環保局提供

疫情嚴峻，桃園市桃園、龜山、蘆竹區居民與雙北往返接觸頻繁，成為確診及居家離人數多「熱點」，市府環保局在每個確診疫調足跡點及「熱點」加強消毒一周，市長鄭文燦指示今天起到29日，擴大全市34個生活圈進行5天全市大消毒，環保局環境清潔稽查大隊今天執行桃園、蘆竹、龜山等各行政區74個里戶外街道、公共環境消毒。

市府環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，為加強防疫消毒，每天在公布疫調足跡點及周邊持續消毒一周之外，並逐步進行足跡點該里消毒，由防疫消毒人員193人每天輪流分區同步執行各行政區環境大消毒，今天起5天再擴大到全市34個生活圈大消毒，以各里為主的生活圈，今天將完成各區共74里消毒，採用稀釋漂白水進行戶外街道、公共環境消毒，並呼籲民眾居家或社區，利用防疫酒精、稀釋漂白水自行消毒防疫。

疫情 鄭文燦 酒精

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