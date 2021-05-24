防雙北疫情進桃園熱點 桃市34生活圈今起5天大消毒
疫情嚴峻，桃園市桃園、龜山、蘆竹區居民與雙北往返接觸頻繁，成為確診及居家離人數多「熱點」，市府環保局在每個確診疫調足跡點及「熱點」加強消毒一周，市長鄭文燦指示今天起到29日，擴大全市34個生活圈進行5天全市大消毒，環保局環境清潔稽查大隊今天執行桃園、蘆竹、龜山等各行政區74個里戶外街道、公共環境消毒。
市府環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，為加強防疫消毒，每天在公布疫調足跡點及周邊持續消毒一周之外，並逐步進行足跡點該里消毒，由防疫消毒人員193人每天輪流分區同步執行各行政區環境大消毒，今天起5天再擴大到全市34個生活圈大消毒，以各里為主的生活圈，今天將完成各區共74里消毒，採用稀釋漂白水進行戶外街道、公共環境消毒，並呼籲民眾居家或社區，利用防疫酒精、稀釋漂白水自行消毒防疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言