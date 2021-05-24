竹市首座社區篩檢站今啟用 一天篩檢量約80至100件

新竹市首座「社區篩檢站」今啟用，市長林智堅上午在開站前前往訪視，篩檢站設有快篩「組合屋」，PCR篩檢則採「正壓採檢亭」，獨立空調讓醫護有舒適環境，也讓採檢人員「零接觸」高風險者。另外，篩檢採「一條龍」方式，若民眾快篩陽性，會立刻進行PCR篩檢，並安排以救護車前往集中檢疫所。

林智堅今在新竹市醫師公會理事長邱國華陪同下前往訪視篩檢站開站前相關整備，目前篩檢站已招募超過50名基層診所醫師組成醫療團隊。

本次篩檢預約系統由台灣新創團隊InLine協助設置「快篩預約排隊系統」，透過調整餐廳線上預約系統，快速轉型成篩檢預約機制，1天內就完成系統建置，篩檢者報導資料只要線上登打，減少現場彼此接觸。

市府表示，社區篩檢站目前第一天篩檢量約80至100件，會視未來實行狀況、醫護人力做滾動式調整。因全面採預約制，民眾可於登記時間再前往；若非衛生局主動通知對象，預約時會詢問是否有相關高風險地區接觸史與活動史，並宣導民眾別因恐慌而盲目篩檢。

市府說明，預約篩檢民眾務必攜帶健保卡及身分證，也切勿搭乘大眾運輸工具前往，全程需配戴醫用口罩並避免交談，現場報到後即配戴手圈，等候採檢，進行快篩後再前往等待區等待快篩結果，快篩部分，平均約等待10至15分鐘就會有結果。

市府表示，若快篩結果為陰性，會請民眾領取自主健康管理資訊後，依指示路線離開篩檢站。衛生局也提醒民眾，快篩陰性不代表「沒有染疫」，若於潛伏期，仍有可能無法檢測出來，一定要持續留意健康狀況並落實防疫，若出現症狀請儘速再就醫採檢。

若快篩結果為陽性，會立即請民眾前往PCR採檢區，採檢完成後安排搭乘救護車前往集中檢疫所，等待PCR報告，若PCR陽性則依中央流行疫情指揮中心相關規定，市府協助進行後續確診個案相關措施；PCR陰性則請民眾持續自我健康監測並落實防疫。