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竹市民進黨推「沒有口罩沒有買賣」運動 百家商店串聯

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部串聯上百家特約商店業者及議會黨團議員，共同發起「沒有口罩，沒有買賣」運動，呼籲民眾配合疫情指揮中心三級警戒的防疫措施，更要記得外出外出請一定要戴上口罩。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部串聯上百家特約商店業者及議會黨團議員，共同發起「沒有口罩，沒有買賣」運動，呼籲民眾配合疫情指揮中心三級警戒的防疫措施，更要記得外出外出請一定要戴上口罩。圖／民進黨新竹市黨部提供

全國本土確診病例大爆發，日前中央流行疫情指揮中心提升全國疫情警戒至第三級，各地同步加嚴、加大防疫限制，嚴守社區防線。 民進黨新竹市黨部串聯上百家特約商店業者及議會黨團議員，共同發起「沒有口罩，沒有買賣」運動，呼籲民眾配合疫情指揮中心三級警戒的防疫措施，更要記得外出外出請一定要戴上口罩。

主委陳建名說，黨部特約商店的夥伴們在群組中討論、交流疫情的最新發展及各自店家如何對應政策，提出防疫相關作為。為保障店家營業安全及提醒大眾外出應全程配戴口罩，黨部及店家便一同發起「沒有口罩，沒有買賣」運動，提醒不論是商家及消費者，口罩戴好戴滿，為防疫盡一分力，共同企盼台灣疫情能夠降溫，讓每一個人能早日回歸正常生活。

陳建名說，「沒有口罩、沒有買賣」運動在臉書公佈號召響應之後，獲得基隆市黨公職以及議會黨團的迴響，基隆、新竹兩市黨公職民代平時在市政監督質詢上，常有許多心得交流，這次雨都風城攜手串聯，也期待擴大影響，號召全國地方黨公職朋友加入，保障店家消費者接觸時彼此安全，讓疫情能夠在國人的團結之下趕快受到控制。

黨中央發言人劉康彥表示，台灣擁有專業的防疫團隊及第一線堅守崗位的醫護人員，因為他們的付出，加上民眾全力配合疫情指揮中心防疫工作的進行，台灣才可以一次次度過疫情難關，希望全民團結，多一點同理心和鼓勵。

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