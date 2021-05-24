桃園市昨本土23例新高 今起全面禁內用可罰1萬5

桃園市昨日本土確診23例創新高，市長鄭文燦於今日防疫會議表示，桃園確診個案有微幅上升，代表疫情還沒有結束，為確保不出現社區破口，即日起全市所有餐廳、飲料店強制禁止內用，違者可罰3000至1萬5000元。

鄭文燦表示，上周已經宣布餐廳、飲料店、咖啡廳，包括量販、超市還有百貨公司、購物中心一律外帶，停止內用，大部分消費者和店家已經全面遵守，為了便於執行，今天發布罰則，若不遵守可依傳染病防治法處3000至1萬5000元罰鍰。

至於禁止內用是否與昨日確診數新高有關？鄭文燦表示，桃園的確診個案數有微幅上升，代表疫情還沒有結束，仍然在高峰期，雖然熱區在雙北，但基於同一生活圈的原則，一樣要保持高標準來確保沒有任何社區的破口。

桃園市昨新增23例本土個案，年齡在10歲以下到70多歲，有2人參加萬華活動或接觸史，另有7人接觸確診者染疫確定。