桃園2漁港今天起禁止釣魚 娛樂漁船停止出船停業

疫情嚴峻，桃園市政府今天上午表示，為配合中央防疫政策，竹圍、永安漁港原本開放堤防等釣魚區，今天起禁止釣客進入垂釣，連同之前漁港營業用娛樂漁船也都停止營業，不過私人自用遊艇、漁民漁船仍可依規定申請自由進出。

市政府農業局表示，竹圍、永安漁港第二類漁港，為配合中央防疫政策，2漁港的堤防等釣客垂釣區域，今天起公告禁止釣魚，將視未來疫情趨緩後再開放。

此外，竹圍、永安漁港魚貨直銷中心的餐飲區已自本月17日起停業關門，永安漁港魚貨直銷中心因有確診者足跡，自21日起停業關閉，竹圍漁港魚貨直銷中心繼續營業，民眾做好防疫措施，仍可前往採買生鮮魚貨。

桃園區漁會總幹事陳義成說，防疫衝擊，竹圍漁港堤防邊常有釣客釣魚，疫情嚴重，上周釣客已經比平時少很多，農業局今天公告禁止釣魚，今天上午已沒看到釣客垂釣，竹圍魚貨直銷中心生鮮區繼續營業，但是漁會要求顧客戴口罩消毒防疫，採取實聯制、單一進出口，進行人流管制。