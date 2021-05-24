林昶佐牽線 新竹有快篩排隊系統升級版

疫情升溫，無黨籍立委林昶佐為解決萬華地區快篩站排隊亂象，日前與新創科技團隊協力，建置「快篩排隊系統」，並在和平醫院快篩站上線。林昶佐今天指出，經過和新竹市長林智堅聯繫討論後，該系統上午將在新竹全市上線，且升級為「線上預約版」，從預約到篩檢，都能省去現場接觸的感染風險。「科技是對抗疫情最好的工具之一。」

林昶佐表示，他在本月16日與inline團隊討論、建置快篩排隊系統後，20日就在和平醫院快篩站啟用，舒緩群聚人流。同時，他得知新竹市正在籌備篩檢站後，也主動聯絡林智堅，並居中協調inline團隊，協助新竹市在1天內完成系統的建置。

林昶佐指出，和平醫院快篩站的排隊系統上線時，他就有提到說可以視需求擴充升級為線上預約版以及得來速服務。這次新竹的快篩排隊系統就是升級為線上預約版，除了省去現場排隊的群聚風險以外，民眾可直接透過輸入姓名和聯絡電話，即可在網路上預約，達到無接觸完成報到的程序。

林昶佐說，各地方縣市政府目前都正在新增許多社區篩檢站，若有需要，他可以協調inline團隊無償提供服務，或也可協調更多新創團隊整合科技來齊心抗疫。他也再次提醒，有症狀或是有與確診者的接觸史，才優先前往快篩，無症狀者千萬不要貿然預約登記，避免造成醫療系統負擔。新竹市社區篩檢預約系統